Calciomercato Roma, Campos tuttofare: Wijnaldum lo paga l’esubero

Il centrocampista è da qualche giorno un obiettivo di calciomercato concreto per la Roma che sa come trovare i fondi per il colpo

Ormai a Roma in queste ore non si parla di altro. I tifosi della Roma stanno aspettando con grande trepidazione qualsiasi voce o notizia che possa avvicinare ancora di più Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese classe 1990, è finito da qualche settimana nel mirino dei giallorossi che, dopo aver ufficializzato Paulo Dybala, hanno intenzione di portare nella Capitale anche l’ex Liverpool. L’entusiasmo creato proprio dall’arrivo dell’argentino sta alimentando le speranze dei tifosi che ieri sera si sono riuniti al Pantheon e davanti Castel Sant’Angelo per celebrare la fondazione della squadra avvenuta 95 anni fa. Tra un coro e un fumogeno, poi, c’è chi chiedeva all’amico cosa ne pensasse di Wjnaldum, segno di come tutti stiano aspettando il trentaduenne che si è fatto notare nel Newcastle.

La trattativa per portare Georginio a Roma, però, non è facile. Il Paris Saint-Germain, infatti, vorrebbe cedere a titolo definitivo il calciatore che percepisce uno stipendio molto alto. Sono 9 i milioni nettiche Wijnaldum prende ogni anno. Una cifra a cui Tiago Pinto non può arrivare e per questo vorrebbe avere uno sconto dai francesi. Con i parigini si sta trattando proprio sulla percentuale che i giallorossi dovrebbero sborsare, visto che sarebbero disposti a farsi carico di una parte dell’ingaggio. La Roma, però, non ha intenzione di svenarsi e sta cercando la soluzione migliore per trovare i soldi per chiudere questa trattativa che cambierebbe veramente gli equilibri della squadra.

Calciomercato Roma, Wijnaldum lo paga l’esubero

Secondo quanto riporta Il Romanista, Tiago Pinto ha trovato il modo in cui poter pagare Wijnaldum. Luis Campos, uomo mercato del Psg, è anche consulente esterno del Celta Vigo. Proprio il club della Liga ha intenzione di prendere Carles Perez, che è valutato tra gli 8 e i 10 milioni. Se l’affare andasse in porto nei prossimi giorni, i giallorossi otterrebbero i fondi necessari per sferrare l’assalto finale a Wijnaldum. Con questa entrata, infatti, Pinto non sono libererebbe un posto in rosa, ma otterrebbe anche i fondi per l’ingaggio dell’ex Liverpool.