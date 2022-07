Calciomercato Roma, i contatti con il PSG si fanno intensi intorno al nome di Wijnladum. I parigini hanno provato il folle scambio con Zalewski

Sono giorni caldissimi sul fronte del calciomercato in casa Roma. La squadra giallorossa è attesa dall’ultima amichevole della tournée estiva in Portogallo, domani sera contro il Nizza. L’asse Roma-Parigi si fa rovente ed il club transalpino ha effettuato un sondaggio circa l’ultima scoperta di Josè Mourinho in casa giallorossa. I parigini hanno tentato di inserire il nome di Nicola Zalewski sul piatto, con delle cifre davvero importanti. Ecco la risposta immediata della Roma.

L’estate della Roma in ottica calciomercato ha regalato ai tifosi giallorossi l’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala. L’operazione è l’ennesima conferma della voglia di ascesa della proprietà Friedkin, che in queste ore sta tentando la spallata finale per uscire definitivamente dalla borsa. L’arrivo della Joya agli ordini di Josè Mourinho rappresenta un ulteriore passo in avanti nella rosa giallorossa, con i tifosi che possono tornare a sognare nuovi trofei da mettere in bacheca. Ma l’arrivo dell’attaccante argentino potrebbe fare da apripista ad una serie di nuovi colpi, si rinsalda l’asse con il PSG.

Calciomercato Roma, folle scambio per Zalewski: risposta immediata

Il nome più caldo in entrata in casa giallorossa è quello di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese, ex Liverpool, è finito ai margini del progetto parigino ed avrebbe già accettato l’offerta di Josè Mourinho. Ma emerge un particolare nella trattativa, annunciato da Enrico Camelio in diretta a Radio Radio: “Il Psg ha fatto un’offerta alla Roma mettendo sul piatto Wijnaldum più soldi.” I parigini hanno richiesto alla squadra giallorossa l’ex Primavera Nicola Zakewski, la più recente delle scoperte dello Special One. Continua Camelio: “Parliamo di cifre importanti, il ragazzo piace tantissimo a Parigi. Ma la Roma non ne ha voluto sapere, il giovane non è sul mercato. Per il momento è tutto fermo, Mourinho è pazzo di lui. Per il momento il giocatore è incedibile.”