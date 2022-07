Calciomercato Roma, bastano 10 milioni: Mourinho vuole l’ex

L’allenatore della Roma ha messo gli occhi sull’ex per cui ha chiesto il prezzo per un eventuale trasferimento in questo calciomercato estivo

La Roma non si ferma mai. Queste settimane di calciomercato estivo sono molto calde per i giallorossi che sono riusciti a portare a Trigoria Paulo Dybala. L’attaccante argentino è stato uno dei gioielli più preziosi di questi mesi proprio perché si è liberato a parametro zero dalla Juventus. Mentre prima servivano fior fiori di milioni per strapparlo ai bianconeri, Tiago Pinto e Mourinho hanno fatto un vero e proprio capolavoro prendendo la Joya senza sborsare un euro. Dopo di lui, poi, il general manager ha intenzione di prendere un centrocampista da affiancare a Nemanja Matic. Il trentatreenne può garantire sicurezza in difesa e buone qualità palla al piede, ma pecca in velocità. Per questo motivo José vuole prendere un altro innesto rapido da affiancargli.

Fino ad ora i nomi sulla lista sono stati tanti, ma per adesso quello più caldo è quello di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese piace molto all’allenatore, che ha dato mandato a Pinto di trovare l’accordo con il Psg. Per ora, tutto è tenuto in bilico dalla percentuale dell’ingaggio del calciatore da pagare, con i francesi che si accollerebbero parte della cifra. Oltre alla linea mediana, poi, lo Special One ha intenzione di migliorare anche la difesa. I quattro centrali presenti in rosa hanno la massima fiducia del tecnico, anche se alcuni di loro non garantiscono lo stesso livello di sicurezza. Per questo motivo, Mou si sta guardando intorno.

Calciomercato Roma, fissato il prezzo: bastano 10 milioni

Sul suo taccuino ci sono diversi nomi, ma l’ultimo che si è aggiunto è una sua vecchia conoscenza. Si tratta di Eric Bially, centrale ivoriano del Manchester United, che lo Special One ha allenato. Secondo quanto riporta il Mirror, l’allenatore della Roma avrebbe chiesto ai Red Devils il prezzo del giocatore. Per prenderlo non ci sarebbe bisogno di un grande esborso. Bailly, infatti, può partire per soli 10 milioni di sterline. Una cifra molto bassa per il ventottenne, visti i prezzi che circolano.