Formazioni ufficiali Roma-Nizza, la scelta su Dybala

È arrivata anche la quarta amichevole del precampionato con la Roma che affronta il Nizza per preparare al meglio la stagione

Il precampionato della Roma si sta per concludere con l’ultima amichevole in programma per il ritiro in Portogallo. Dopo essere scesi in campo contro Sunderland, Portimonense e Sporting Lisbona, i giallorossi giocano contro il Nizza per mettere minuti nelle gambe in vista dell’inizio della stagione. La Serie A andrà in scena il 13 agosto, mentre la prima giornata della Roma ci sarà il 14 alle 20.45. La prima avversaria sarà la Salernitana che si sta rinforzando con diversi colpi in questo calciomercato. Per cominciare al meglio il secondo anno di Mourinho a Trigoria non c’è niente di meglio di una vittoria, ma per farlo ci sarà bisogno che Pellegrini e compagni finiscano al meglio questi giorni ad Albufeira.

La curiosità più grande che riguarda questa partita riguardava soprattutto un giocatore. Si tratta di Paulo Dybala. L’attaccante argentino era presente già nella sfida con lo Sporting, ma ha assistito alla gara dalla tribuna. Anche questa volta l’ex Juve non fa parte dell’undici iniziale schierato dallo Special One.

Roma-Nizza, formazioni ufficiali

Man mano che si avvicina il 14 agosto, Mourinho si sta schiarendo le idee su chi far giocare o meno. Intanto, alcune gerarchie sembrano già ben definite, come ad esempio Rui Patricio che è il portiere titolare, senza ombra di dubbi, nonostante Svilar sia stato schierato spesso. A catturare l’attenzione sono stati anche i tentativi dello Special One di individuare un nuovo difensore centrale in rosa. Nelle scorse settimane Riccardo Calafiori, Filippo Tripi ed Edoardo Bove, sono stati provati al fianco di Smalling, Mancini o Ibanez. Molti cambi, poi, sono stati fatti anche a centrocampo, con José che vorrebbe avere un ultimo rinforzo.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Karsdorp, Smalling, Kumbulla; Spinazzola, Matic, Veretout, Vina; Zaniolo, Perez; Shomurodov. All. Mourinho