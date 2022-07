La Roma è tornata nella notte a casa dal Portogallo, esaurita la tournée di amichevoli nel sud del paese. Intanto arriva un dato impressionante

La voglia di Roma è tangibile tra i tifosi giallorossi. Gli appassionati della squadra guidata da Josè Mourinho hanno festeggiato nei giorni scorsi l’arrivo di Paulo Dybala, colpaccio offensivo che fa sognare la piazza. La squadra giallorossa nella notte è tornata nella Capitale, ora le ultime amichevoli estive e poi è già tempo di tuffarsi nella nuova Serie A, al via con la prima giornata nel weekend del 13 e 14 agosto. In vista dell’esordio allo stadio Olimpico i tifosi giallorossi si preparano a riprendere il cammino da dove si erano separati lo scorso anno: la risposta del pubblico da record.

Tra poche settimane prenderà il via la nuova stagione della Roma. La squadra giallorossa esordirà in Serie A il prossimo 14 agosto, sul campo della Salernitana. In seguito ci sarà l’esordio casalingo contro la Cremonese e lo stadio Olimpico vuole ripartire con un pienone assicurato per i ragazzi guidati dallo Special One. Gli entusiasmi sono alle stelle intorno alla squadra giallorossa, dall’arrivo di Josè Mourinho in poi è stato un continuo crescendo. La vittoria della Conference League ha premiato la stagione ricca di passione incondizionata dei tifosi giallorossi, ora galvanizzati anche dall’arrivo di un talento come Paulo Dybala.

Roma, esordio da record: il dato ufficiale è impressionante

Il dato che arriva in vista della prima gara casalinga della stagione è impressionante, un vero e proprio Boom di presenze. I giallorossi giocheranno la prima partita all’Olimpico della Serie A 22/23 contro la Cremonese, il 22 agosto. La compagine lombarda è una delle neo-promosse nel massimo campionato italiano e alla seconda giornata affronterà i giallorossi nell’impianto del Foro Italico. Lo stadio Olimpico si prepara a riabbracciare la squadra allenata dallo Special One con un nuovo, possibile, sold-out da urlo. Si contano infatti già 52mila presenze confermate per la gara contro la Cremonese, tra abbonati e biglietti venduti.