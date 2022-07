Calciomercato Roma, vogliono Wijnaldum: sfida a Mourinho

Una nuova concorrente sta sfidando Mourinho per prendere il centrocampista olandese, obiettivo di calciomercato estivo della Roma

Georginio Wijnaldum è il grande nome su cui si sono posati gli occhi della Roma in queste settimane di calciomercato estivo. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala, che ha letteralmente infiammato la piazza giallorossa, Mourinho e Tiago Pinto hanno intenzione di ripetere le gesta di Nerone e far diventare questo fuoco un vero e proprio incendio. L’arrivo dell’olandese è atteso con grande eccitazione da parte di tutti i tifosi che stanno assistendo alla creazione di una grande squadra. La vittoria della Conference League dello scorso anno, poi, fa sperare in grande tutti i romanisti, che sperano di vedere una grande cavalcata sia in Serie A che in Europa. L’arrivo di Dybala sarà sicuramente fondamentale per questo, così come quello di Wijnaldum, se l’affare si concretizzasse.

Per ora sembra che ci siano ancora alcuni ostacoli per portare l’ex Liverpool nella Capitale. Lo scoglio più grande è dato dall’ingaggio del giocatore, che prende 9 milioni netti a stagione. La cifra è al di fuori della portata dei giallorossi che, infatti, stanno trattando con il Paris Saint-Germian per ottenere una partecipazione allo stipendio del giocatore. Tiago Pinto, infatti, vorrebbe convincere il club francese a pagare almeno il 50% di questi 9 milioni e l’affare converrebbe ad entrambe le parti. Il Psg, infatti, non dovrebbe più pagare l’intero importo, mentre la Roma non si accollerebbe un peso molto elevato. Per convincere il club a lasciar partire il giocatore, poi, anche Dan Friedkin è sceso in campo, sfruttando il rapporto con Al-Khelaifi. Per la trattativa, però, arriva un nuovo ostacolo dall’Inghilterra.

Calciomercato Roma, vogliono Wijnaldum, Pinto sfidato

Secondo quanto riporta hitc.com, l’Everton ha messo gli occhi sul giocatore. Nonostante il suo passato al Liverpool, Lampard vorrebbe riportare il calciatore in città, stavolta sull’altra sponda del Merseyside. Nonostante l’interesse, però, la Roma è in vantaggio e potrebbe soffiare al club di Premier League. Questi, così, perderebbero una grande occasione per migliorare il centrocampo, con Wijnaldum che vuole raggiungere Mourinho a Trigoria.