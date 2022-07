Sorpresa Paulo Dybala in casa Roma. Cambia la data della presentazione della Joya, l’annuncio ufficiale ha sorpreso i tifosi giallorossi.

L’ultimo colpaccio ad effetto in casa giallorossa porta il nome di Paulo Dybala. L’attaccante argentino ha raggiunto il ritiro estivo della Roma la scorsa settimana, prima di firmare il contratto che lo lega ai colori giallorossi. L’ennesimo colpo di teatro della famiglia Friedkin, che nell’ultimo anno ha fatto le cose sempre più in grande dopo l’arrivo di Josè Mourinho. Ed ora c’è una nuova sorpresa da registrare, legata alla presentazione ai tifosi della Joya.

I tifosi non hanno ancora avuto il brivido di vederlo debuttare in maglia giallorossa, ma l’atmosfera nella piazza è elettrica. L’onda lunga dell’entusiasmo generato dalla vittoria in Conference League è stata galvanizzata dall’ingaggio a parametro zero del talentuoso attaccante ex Juventus. Molto probabilmente l’occasione che lo vedrà scendere in campo per la prima volta con i colori della Roma addosso sarà dopodomani. Mercoledì i giallorossi affronteranno l’Ascoli a Trigoria, ma la partita non sarà trasmessa in diretta Tv. Ma per i tifosi c’è una gradita sorpresa, comunicata in questi minuti.

Roma, presentazione Dybala: cambia la data, è ufficiale

Nuova sorpresa per i tifosi e cambio data per la presentazione di Paulo Dybala. Tutto lasciava credere che la prima occasione utile sarebbe stata l’amichevole contro lo Shaktar, in programma il 7 agosto allo stadio Olimpico. Invece, con molta sorpresa dei tifosi, in questi minuti sul web rimbalza la comunicazione emessa dal servizio Luce Verde Roma. Il servizio ufficiale che cura la mobilità di Roma Capitale ha annunciato che domani sera, al Colosseo Quadrato dell’Eur ci sarà l’evento di presentazione di Paulo Dybala. Sarà la prima uscita in pubblico nella Capitale, con orario di inizio alle 21:00. Si attende una nuova marea giallorossa ad invadere le strade della Città Eterna.