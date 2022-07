La Roma presenta Dybala: le parole di Pinto in conferenza stampa

Oggi la Roma presenta Paulo Dybala, prima alla stampa poi ai tifosi. Prima della conferenza stampa dell’argentino ha parlato Tiago Pinto

Il general manager giallorosso ha sorpreso ancora una volta molti addetti ai lavori. L’ingaggio a parametro zero di Paulo Dybala ha acceso l’entusiasmo della piazza giallorossa, già galvanizzata dall’arrivo di Josè Mourinho e dalla vittoria della Conference League. Il general manager portoghese, che arrivò dal Benfica con la fama di “Mr. Plusvalenze” si sta dimostrando anche in questa sessione uno tra i profili più dinamici di tutta la Serie A.

Il general manager è intervenuto prima della presentazione della Joya. L’ingaggio dell’attaccante argentino rappresenta l’ultimo colpaccio a firma Tiago Pinto. Subito prima della conferenza stampa del talentuoso attaccante argentino ha preso la parola il gm portoghese. Pinto ha dato il via alla giornata di celebrazione intorno a Paulo Dybala, che si concluderà questa sera con il grande evento a sorpresa organizzato al Colosseo Quadrato dell’Eur.

Tiago Pinto presenta Paulo Dybala in conferenza stampa

“Penso che, se riesco a scherzare in italiano, sia una gioia portare la Joya. Per portarlo a Roma è stato un grande lavoro di squadra: mi sento di ringraziare la società, il suo coinvolgimento nella trattativa, il mister che è stato abbastanza importante e lo staff di Paulo che ha aiutato a creare questa partnership. Non c’è bisogno che io parli della sua qualità, ma in questi giorni mi ha fatto piacere vedere il suo coinvolgimento e l’empatia con la squadra: mostra la sua voglia di fare bene con la Roma. È una gioia enorme averlo qui alla Roma, questo dimostra la credibilità del progetto”.