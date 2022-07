Calciomercato Roma, dubbio Friedkin: via libera solo con lo sconto

Il presidente della Roma non è tanto convinto del colpo di calciomercato. Intanto, Mourinho chiede lo sconto per l’ingaggio

La Roma oggi si è risvegliata dopo la grande dimostrazione di amore di ieri sera per l’arrivo di Paulo Dybala. Davanti al Palazzo della Civiltà all’Eur, circa 10.000 tifosi si sono riuniti per dare il benvenuto alla Joya, che si è goduto i cori e l’affetto del popolo giallorosso. Con questa grande emozione nella testa e nel cuore, la Roma ha ripreso la strada per arrivare nel migliore dei modi all’inizio del campionato, che ci sarà il 14 agosto alle 20.45.

Da una parte c’è José Mourinho che lavora per preparare atleticamente la squadra che è tornata da poco dal ritiro in Portogallo. Dall’altra, invece, c’è Tiago Pinto che sta ancora battendo le vie del calciomercato per acquistare gli ultimi tasselli del mosaico della Roma. Mourinho, infatti, vorrebbe ottenere ancora due innesti per completare una rosa rinforzata da acquisti mirati. Tutti quelli che sono arrivati fino ad ora, infatti, erano necessari per colmare le lacune individuate nella scorsa stagione.

Ora, però, mancano due rinforzi per completare tutti i reparti. Lo Special One gradirebbe avere un centrocampista che sia in grado di garantire dinamicità in mezzo al campo, senza però rinunciare a qualità e fisico. Per questo motivo, ha messo nel mirino Georginio Wijnaldum, per cui è sceso in campo Dan Friedkin. Inoltre, nei piani dell’allenatore portoghese c’è anche quello di prendere un difensore centrale che possa andare a rinforzare il reparto arretrato, già completato da Mancini, Smalling, Ibanez e Kumbulla. Visto che sono tutti e quattro destri, Mou vorrebbe un mancino, ma si sta muovendo anche per altri profili.

Calciomercato Roma, può arrivare con lo sconto: Mourinho ci prova

Il nome che è diventato più caldo in questi giorni è quello di Eric Bailly. Il difensore ivoriano non ha spazio nel Manchester United e potrebbe lasciare il club questa estate. Mourinho sarebbe felice di riprenderlo con sé. Secondo quanto riporta Il Romanista, José vorrebbe acquistare il difensore, ma la società ha qualche dubbio. In primis perché si è fermato spesso in infermeria nella scorsa stagione. Poi perché non ha nessuna delle caratteristiche richieste dal tecnico. Per completare l’affare, poi, la Roma chiederebbe un aiuto economico al Manchester United sull’ingaggio del giocatore che prende circa 5 milioni netti a stagione.