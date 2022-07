Calciomercato Roma, si sblocca l’affare: accordo sull’ingaggio

La Roma è riuscita a ottenere l’assist dal club per il colpo di calciomercato che si è sbloccato in queste ore. Mourinho scalpita

Il calciomercato della Roma in queste settimane ha letteralmente mandato in fiamme la piazza giallorossa che sta ancora festeggiando per l’arrivo di Paulo Dybala. Solo ieri c’è stata la presentazione al popolo romanista che si è riunito all’Eur. In circa 10.000 si sono riuniti sotto il Colosseo Quadrato che c’è nel quartiere di Roma Sud, ora quartier generale di Fendi, con cui la società ha una collaborazione. Proprio da questo connubio è nata la presentazione della Joya, che si è goduto i cori dei tifosi che si sono riunite solo per festeggiare il suo arrivo.

Il calciomercato in entrata, però, non si chiuderà con l’argentino. Mourinho, infatti, ha ancora intenzione di migliorare centrocampo e difesa della Roma. L’arrivo di Nemanja Matic non è servito per andare a colmare tutte le lacune individuate in quello che la scorsa stagione è stato il reparto più problematico. Sono stati tanti i cambi nella linea mediana, infatti, dove Cristante, Oliveira e Mkhitaryan si sono alternati come centrocampisti. Matic, prenderà il ruolo del regista, mentre al suo fianco José vorrebbe vedere qualcuno di dinamico per dare rapidità al reparto.

Oltre al centrocampo, però, l’allenatore della Roma vorrebbe prendere anche un difensore. Tutti i presenti in rosa sono destri e per questo motivo José si sta guardando intorno per prendere un mancino. Il nome più caldo di questi giorni è quello di Dan-Axel Zagadou, difensore francese svincolato dal Borussia Dortmund. Oltre al ventitreenne, però, c’è anche Eric Bailly, per cui la Roma sembra molto vicina a concludere l’affare.

Calciomercato Roma, accordo con il Manchester United

Secondo quanto riporta Calciomercato.com, la Roma è molto vicina a chiudere la trattativa per Eric Bailly. Il difensore centrale piace molto a José Mourinho, con Pinto che è riuscito a sciogliere il nodo dell’ingaggio. Il gm giallorosso, infatti, voleva che i Red Devils pagassero una gran parte dello stipendio del giocatore e il club inglese ha accettato, dando il via libera alla chiusura della trattativa.