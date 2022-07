Calciomercato Roma, lo show di Dybala fa “colpo”: indizio social da sballo

Una presentazione da brividi quella andata in scena ieri sera per Paulo Dybala: ad essere colpito sarebbe stato anche un obiettivo di mercato

Dieci mila tifosi della Roma presenti per dare il benvenuto a Paulo Dybala, una accoglienza così forse non si era mai vista. Il nuovo numero 21 giallorosso ha conosciuto il nuovo pubblico in un’atmosfera incredibile. Il tutto è andato in scena al Colosseo quadrato, zona Eur a Roma, allestito con luci ed effetti giallorossi sulla facciata, in attesa che proprio da lì uscisse Paulo Dybala.

La presentazione ha fatto il giro del mondo, lasciando a bocca aperta tutti. A rimanere sorpreso dallo show e dal calore dei tifosi giallorossi sarebbe stato anche un obiettivo di mercato della Roma, che attraverso i social ha lasciato un chiaro indizio.

Calciomercato Roma, Wijnaldum si avvicina: spunta il like ‘galeotto’

La Roma inizia ad accelerare in chiave calciomercato per cercare di completare la rosa a disposizione di Mourinho prima dell’inizio del campionato. Al momento l’obiettivo numero uno per il centrocampo è Georginio Wijnaldum, proposto da tempo ai giallorossi. La trattativa con il PSG è molto avanzata e nei prossimi giorni potrebbero esserci ulteriori sviluppi, con i due club che stanno cercando l’accordo sulla spartizione dell’ingaggio.

Nel frattempo lo spettacolo di ieri sera per la presentazione di Paulo Dybala sembrerebbe aver fatto colpo proprio sull’olandese. Infatti in uno dei video condivisi dalla Roma per la presentazione della ‘Joya’, spunta il like proprio di Wijnaldum. Un indizio social che potrebbe confermare la voglia dell’olandese di sbarcare nella capitale.