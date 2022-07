Calciomercato Roma, altro blitz dei Friedkin: in volo come per Dybala

La presidenza della Roma non resta a guardare e passa ancora una volta all’azione: blitz dei Friedkin in volo

Sono giorni molto caldi a Roma, non solo per le alte temperature estive, ma anche per il calciomercato dei giallorossi. Ieri sera al Colosseo quadrato è stato presentato ai tifosi della Roma il nuovo acquisto Paulo Dybala. Un entusiasmo irrefrenabile che ha visto circa 10 mila tifosi radunarsi per dare il benvenuto alla ‘Joya’. Ma la Roma non vuole fermarsi qui, c’è ancora molto da lavorare per migliorare la rosa di Mourinho.

Il prossimo obiettivo giallorosso è ormai ben noto, ovvero Georginio Wijnaldum. Il centrocampista del PSG, offerto dal club parigino, sembra avvicinarsi sempre di più alla Roma, con i due club che stanno cercando di definire la formula del trasferimento e la spartizione dell’ingaggio. Così, per accelerare i tempi, arriva di nuovo il blitz improvviso dei Friedkin.

Calciomercato Roma, blitz dei Friedkin a Parigi: si chiude per Wijnaldum

L’importanza della presidenza Friedkin in questa sessione estiva di calciomercato sta venendo fuori come mai prima d’ora. Oltre all’importanza degli investimenti, Dan e Ryan Friedkin si sono messi in prima fila per cercare di convincere giocatori importanti come Paulo Dybala a sposare la causa giallorossa.

Anche per quanto riguarda Wijnaldum i Friedkin sembrano non voler restare a guardare e hanno messo a segno un altro importante blitz. Infatti, come riportato da ‘Il Tempo’, ieri il volo di Dan e Ryan Friedkin partito da Nizza e che sarebbe dovuto atterrare a Napoli, si è fermato invece proprio a Parigi. Un caso? Difficile pensarlo mentre la Roma continua a trattare Wijnaldum con il PSG. Il blitz della presidenza potrebbe portare all’accelerata decisiva per vedere l’olandese alla corte di Mourinho il prima possibile.