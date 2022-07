Calciomercato Roma, nuovo possibile intreccio con la Juventus di Massimiliano Allegri. Spunta la proposta per un nuovo calciatore giallorosso

Il calciomercato estivo in casa Roma continua ad essere rovente. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala la priorità di Tiago Pinto sembra essersi spostata sul settore nevralgico di gioco. Il general manager giallorosso sta cercando di chiudere con il PSG per l’arrivo di Gini Wijnaldum, altro acquisto di livello dopo la punta argentina. Mentre spunta un nuovo intreccio con la Juventus, Massimiliano Allegri infatti avrebbe messo nel mirino un nuovo calciatore giallorosso. E’ stata già presentata l’offerta, ecco tutti i dettagli sulla possibile trattativa.

L’asse Roma-Torino può riaccendersi per Tiago Pinto. Finora la Juventus è stata segnalata sulle tracce di Nicolò Zaniolo con insistenza ed anche di Bryan Cristante. In entrambi i casi c’è stato un nulla di fatto, anzi Tiago Pinto ha calato l’asso Paulo Dybala dal suo mazzo. Ora il general manager portoghese sta cercando di alzare anche il livello del centrocampo giallorosso, mettendo nel mirino Georginio Wijnaldum in casa PSG. L’arrivo del talentuoso centrocampista olandese potrebbe dare il via libera a nuove cessioni nel centrocampo giallorosso, la Juventus è pronta a cogliere la palla al balzo.

Calciomercato Roma, la Juve reagisce al ko di Pogba: “Chiesto in prestito”

Secondo quanto rilanciato da Ilario Di Giovambattista (RadioRadio) su Twitter la Juventus avrebbe allacciato i contatti per il passaggio in bianconero di Jordan Veretout. Massimiliano Allegri deve fare i conti con il lungo infortunio di Paul Pogba e, secondo quanto scritto dal giornalista, avrebbe già presentato un’offerta per il centrocampista francese ex Fiorentina. Il centrocampista, che non è partito per Israele con la squadra, potrebbe essere ceduto non appena si chiuderà la vicenda legata a Wijnaldum. La squadra bianconera avrebbe fatto il primo passo decisivo, proponendo un prestito oneroso per ingaggiare il numero 17 della Roma. Ora la palla passa a Tiago Pinto, possono essere giornate decisive per il futuro del centrocampista transalpino.