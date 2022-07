Calciomercato Roma, mentre la squadra giallorossa sta giocando le ultime amichevoli pre-stagionali va avanti il lavoro di Tiago Pinto

Il general manager giallorosso è partito con il resto della squadra alla volta di Israele. La Roma sabato sera affronterà il Tottenham di Antonio Conte ad Haifa. Si tratta della penultima amichevole di un intenso ritiro estivo, con l’inizio ufficiale della stagione alle porte. Il 14 agosto i giallorossi debutteranno infatti nella nuova Serie A, sul campo della Salernitana. In attesa della prestigiosa amichevole si accendono i riflettori sull’operato di Tiago Pinto, c’è l’effetto domino immediato alle porte, ecco tutti i dettagli.

La Roma è volata alla volta di Tel Aviv, sabato sera ci sarà la super sfida al Tottenham di Antonio Conte. Sarà il penultimo appuntamento amichevole della preparazione stagionale, in attesa di ritrovare l’abbraccio del pubblico casalingo: il 7 agosto contro lo Shaktar Donetsk ci sarà la presentazione ufficiale della nuova Roma allo stadio Olimpico. Ed in quell’occasione potrebbero essere molte le carte mescolate dal calciomercato estivo, che ha regalato ai giallorossi l’entusiasmo, anzi la “Joya”, del colpo Paulo Dybala. Ma il talento argentino ex Juventus potrebbe non essere l’ultimo colpo top, riflettori accesi sul settore nevralgico del campo.

Calciomercato Roma, effetto domino in Ligue 1: cessione immediata

Secondo quanto riferito dal giornalista Francesco Balzani l’effetto domino a centrocampo potrebbe essere immediato. L’intreccio porta a guardare con interesse alla Ligue 1. Dal campionato francese il Marsiglia sembra esser tornato all’assalto di Jordan Veretout, che non è neanche partito alla volta di Israele. Il club transalpino, allenato dall’ex Verona Igor Tudor, sembra essere in pole position assoluta per la firma dell’ex Fiorentina, solo un passaggio mancherebbe alla fumata bianca. Un passaggio in giallorosso sempre dalla Ligue 1, il nome rovente è sempre quello di Gini Wijnaldum, nonostante in Francia provino a smorzare gli entusiasmi. Se dovesse arrivare l’attesa fumata bianca per l’olandese dal PSG il Marsiglia avrebbe la strada spianata per l’assalto a Jordan Veretout.