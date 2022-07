Calciomercato Roma, arriva Wijnaldum: visite mediche fissate

Il calciatore olandese, obiettivo di calciomercato della Roma, è pronto a svolgere le visite mediche nella Capitale nei prossimi giorni

Georginio Wijnaldum è sempre più vicino alla Roma. Il calciatore olandese è un obiettivo di calciomercato dei giallorossi con Mourinho che stravede per lui e vuole fare di tutto per portarlo nella Capitale. Dopo l’arrivo di Paulo Dybala, per cui circa 10.000 tifosi si sono riuniti sotto il Palazzo della Civiltà all’Eur, lo Special One vuole prendere anche l’ex Liverpool per migliorare il centrocampo. L’arrivo di Nemanja Matic, infatti, è servito per dare ritmo e tempi di gioco al reparto, mentre l’orange dovrà dare dinamicità e rapidità, senza rinunciare alla qualità.

Per Wijnaldum anche Mourinho è sceso in campo chiamando direttamente il giocatore per convincerlo ad accettare il trasferimento. Anche Dan Friedkin ha deciso di dare del suo ed ha sfruttato il rapporto con Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, per sbloccare l’affare. Questo ora sembra molto vicino a concludersi. Secondo quanto riporta Teleradiostereo, Georginio Wijnaldum è atteso tra domani e sabato nella Capitale per svolgere le visite mediche. La sua ufficialità, invece, dovrebbe arrivare lunedì con il primo agosto che deve essere aspettato per ragioni burocratiche tra il giocatore e il Psg.