Calciomercato Roma, risveglio Milan: Mou non è più solo

I rossoneri hanno deciso di mettere i bastoni tra le ruote al portoghese per prendere l’obiettivo di calciomercato della Roma

José Mourinho non ha ancora finito di rinforzare la sua rosa. Il tecnico portoghese, infatti, vorrebbe migliorare ulteriormente al difesa della Roma in questo calciomercato estivo inserendo un innesto. La caratteristica principale che questo dovrebbe vere è saper giocare con il piede mancino. Lo Special One, infatti, vorrebbe qualcuno cin grado di usare anche il sinistro, visto che i quattro centrali presenti in rosa, Smalling, Kumbulla, Mancini e Ibanez, sono tutti quanti destri. Di fronte alla qualità e alla garanzia, però, Mourinho potrebbe chiudere anche un occhio, visto che non sempre si può ottenere quello che si vuole. Soprattutto in un ambiente così tanto mutevole come il calciomercato. Questo, infatti, può cambiare in ogni momento con le trattative che sembravano chiuse che saltano in poche ore, o calciatori blindati che lasciano il club all’improvviso.

Per questo motivo, l’allenatore della Roma ha messo nel mirino diversi profili per migliorare il reparto arretrato. I nomi più caldi, però, sono due: Dan-Axel Zagadou ed Eric Bailly. Il primo è un difensore francese classe 1999 ormai svincolato. Il suo contratto con il Borussia Dortmund è scaduto il primo luglio e ora il centrale è pronto a scegliere la nuova squadra a parametro zero. Il suo profilo interessa a Mou, visto che ha tutte le caratteristiche che chiede, ma preoccupano i numerosi infortuni. Il secondo, invece, è uno dei pupilli dello Special One. I due, infatti, si conoscono da tempi, sin dal 2016, quando fu proprio lui a portarlo al Manchester United. Ora la sua permanenza ai Red Devils è messa in bilico dai nuovi innesti e per questo la porta per la cessione è aperta.

Calciomercato Roma, Maldini ci prova per Bailly

Per questo Tiago Pinto è partito all’assalto del giocatore, ma la Roma non è più sola. Secondo quanto riporta The Athletic, infatti, anche il Milan ha messo gli occhi sul pupillo del difensore centrale. È testa a testa, quindi con Maldini, che ha intenzione di migliorare il reparto arretrato con l’innesto del ventottenne ivoriano.