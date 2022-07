Calciomercato Roma, si accende improvvisamente il derby con la Lazio di Maurizio Sarri. Inserimento last minute e testa a testa serrato.

Sono giorni roventi sul fronte del calciomercato estivo in Serie A. Mentre si avvicina la data del debutto stagionale del nuovo campionato, il weekend del 13 e 14 agosto. In casa giallorossa si prevede una nuova rivoluzione a firma Tiago Pinto, fresco del colpaccio Paulo Dybala messo a segno la scorsa settimana. L’ingaggio a parametro zero della Joya potrebbe fare da apripista ad una nuova operazione offensiva del general manager giallorosso, ma non manca la concorrenza. Spunta la Lazio di Maurizio Sarri che tenta di mettere i bastoni tra le ruote di Josè Mourinho con l’inserimento last-minute.

Il calciomercato estivo in casa Roma non smette di sorprendere i tifosi. Dopo l’ingaggio di Paulo Dybala, celebrato in pompa magna nei giorni scorsi all’Eur, si è riaccesa una nuova pista in attacco. La “Joya”, prelevato dopo l’addio a zero dalla Juventus, rappresenta il terzo colpo messo a segno da Pinto tra i parametri zero. Il general manager portoghese sembra averci preso gusto e, come riportato da Radio Radio nelle scorse ore, la Roma avrebbe convinto Andrea Belotti a sposare la causa giallorossa. il “Gallo” ha lasciato il Torino a parametro zero e, a poche settimane dal via ufficiale del campionato, è ancora senza squadra.

Calciomercato Roma, Sarri sfida Mou: inserimento last-minute

Andrea Belotti potrebbe diventare il nuovo rinforzo per l’attacco giallorosso, pronto a fargli spazio sarebbe l’ex Genoa, Eldor Shomurodov. Ma, secondo quanto raccontato dal portale Fantacalcio.it, ci sarebbe da registrare l’inserimento della Lazio. Maurizio Sarri lo avrebbe messo nel mirino per l’attacco biancoceleste e dovrebbe tenersi un summit immediato per provare a superare la concorrenza, non solo della Roma di Josè Mourinho. Una cosa è certa, la palla ora passerà all’attaccante ex Torino ed il suo entourage. L’esordio della Serie A 2022/23 è sempre più vicino e Belotti è ancora uno svincolato di lusso, ora è tempo di scegliere.