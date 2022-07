Calciomercato Roma, fatta per il bomber: ha detto sì

La Roma è riuscita a convincere il giocatore ad accettare la proposta di trasferimento in queste settimane di calciomercato estivo

La Roma continua con la sua campagna acquisti a basso costo, ma che sta portando un grande entusiasmo per i nomi presi in questo calciomercato. Fino ad ora gli innesti presi da Tiago Pinto hanno generato un grande senso di fiducia nel popolo giallorosso che martedì 26 luglio si è riunito sotto al Palazzo della Civiltà all’Eur per accogliere Paulo Dybala. L’argentino è l’ultimo colpo in ordine cronologico ufficializzato dai giallorossi che hanno voluto presentare i tifosi della Roma alla Joya nel migliore dei modi. All’evento si sono presentati circa 10.000 tifosi che hanno intonato cori per il numero 21 giallorosso. Il suo arrivo è stato un vero e proprio capolavoro, che ha mandato in visibilio tutti i romanisti. Questi, poi, stanno guardando da giorni il telefono per cercare di scovare nuove notizie su altri colpi, come quello di Georginio Wijnaldum, promesso sposo dei giallorossi.

In questi giorni, poi, è diventata sempre più calda la pista che porta al vice-Abraham. Oltre alla punta inglese, infatti, gli attaccanti della Roma non hanno convinto né i tifosi né l’allenatore, con pochi gol segnati tra Zaniolo, Felix e Shomurodov. I tre, infatti, non sono riusciti ad apportare un buon numero di reti, con la maggior parte che sono state segnate da Abraham e Pellegrini. Per migliorare il reparto offensivo ulteriormente, dopo l’arrivo di Dybala, Mourinho ha messo nel mirino uno svincolato di lusso di questo calciomercato: Andrea Belotti.

Calciomercato Roma, Belotti si è convinto

L’ex attaccante del Torino fino ad ora non ha trovato nessuna squadra che lo ha attirato. Per questo motivo, i giallorossi hanno accelerato per portarlo nella Capitale, anche grazie all’ambizioso progetto che i Firedkin stanno portando avanti. Secondo quanto riporta Ilario Di Giovambattista, poi, il Gallo si è convinto di giocare con la Roma. Il club è riuscito a persuadere il giocatore ad accettare la loro offerta e dovrebbe arrivare a zero. Per il suo arrivo, però, è necessario fare spazio e il primo indiziato a lasciare il club è Eldor Shomurodov che, come anticipato da Asromalive.it, è nel mirino di Bologna e Torino.