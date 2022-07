Calciomercato Roma, conferma ufficiale: “La trattativa è ferma”

Come conferma uno dei protagonisti, l’affare per prendere l’obiettivo di calciomercato della Roma è in alto mare nonostante sembrasse quasi fatta

La Roma in questo calciomercato estivo sta procedendo a vele spiegate con Tiago Pinto che ha portato nella Capitale ben tre giocatori a ridosso dell’inizio ufficiale delle trattative. Dopo Matic, Svilar e Celik, poi, il general manager dell’area sportiva giallorossa ha ingaggiato Paulo Dybala a parametro zero. Un colpo importante, che può essere definito un vero e proprio capolavoro, visto come è stato preso. La

Roma non ha dovuto sborsare neanche un euro per prendere l’argentino e soprattutto ha sbaragliato le concorrenti che si erano messe sulle sue tracce. A lungo, l’Inter è sembrata in vantaggio, mentre poi anche il Napoli ha cercato di prendere la Joya. Questo, però, è stato convinto da José Mourinho che lo ha chiamato al telefono per spingerlo a venire.

Non tutte le trattative vanno, però, come ci si aspetta. Se si analizza la storia del calcio si potrebbe fare una lista lunga un chilometro di giocatori promessi sposi, ma poi mai arrivati. E lo stesso è successo alla Roma, che qualche settimana fa sembrava vicinissima a chiudere per un centrocampista. Si tratta di Davide Frattesi, che Mourinho voleva prendere per migliorare il centrocampo. Ora lo Special One ha virato forte su Wijnaldum, ma prima il nome del mediano del Sassuolo era quello più caldo. La trattativa sembrava anche vicina a chiudersi con pochi nodi da sciogliere, ma poi si è arenata.

Calciomercato Roma, conferma ufficiale su Frattesi

Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato ieri ai microfoni di Sky Sport dove ha confermato che la trattativa tra la Roma e Frattesi è ferma. Non si sta muovendo nulla, quindi, per portare il centrocampista nella Capitale. La trattativa è stata a lungo in fase di chiusura, ma la valutazione che propone il club neroverde per Frattesi va ben oltre le aspettative della Roma. Gli emiliani, infatti, chiedono almeno 30 milioni, mentre Tiago Pinto non è mai stato disposto ad accontentare queste richieste, come ha affermato Carnevali. Questo, però, non ha chiuso definitivamente la porta ala trattativa e per questo c’è ancora uno spiraglio per il suo arrivo.