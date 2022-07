Calciomercato Roma, ribaltone Tottenham-Zaniolo: salta lo scambio

L’attaccante della Roma è un obiettivo di calciomercato del club londinese che però ha deciso di cambiare strategia e abbandonare lo scambio

Nicolò Zaniolo è sempre stato l’oggetto del desiderio di diversi club, ma mai come in questa estate. L’attaccante della Roma, infatti, è diventato l’obiettivo di calciomercato di diverse squadre, sia italiane che estere, che hanno intenzione di mettere le mani su di lui. Il numero 22 giallorosso in questa stagione è tornato a giocare con regolarità dopo i suoi due brutti infortuni alle ginocchia. Anche se il numero di gol non è stato all’altezza delle sue abilità, queste si sono fatte vedere con il suo apporto sempre fondamentale.

Le indiscrezioni sul suo futuro sono cominciate dopo la conferenza post calciomercato invernale di Tiago Pinto, che ha confessato in tutta sincerità come nessuno possa conoscere il futuro di Nicolò. Il mancato rinnovo, poi, è stato inteso da tutte le altre squadre come un chiaro messaggio e gli interessati sono partiti alla carica con l’intenzione di prendere il gioiellino classe 1999.

In pole position su tutti c’è la Juventus, che da anni segue il calciatore toscano. I bianconeri hanno posato gli occhi sul ventitreenne sin dal suo arrivo nella Capitale. Come dimenticare, poi, il pizzino di Paratici dimenticato in un ristorante, dove c’era il nome di Zaniolo in cima a una lista. Il direttore sportivo, ora al Tottenham con Antonio Conte, però, non ha perso l’interesse per il giocatore della Roma e ha deciso di tentare di prenderlo anche in questo calciomercato. Ora che i due club sono in Israele è possibile aspettarsi un assalto da parte degli Spurs.

Calciomercato Roma, salta lo scambio per Zaniolo: dietrofront Spurs

La strategia del Tottenham, però, è cambiata dopo il ribaltone delle ultime ore. Secondo quanto riporta 90min.com, infatti, gli Spurs hanno deciso di tornare sui propri passi con l’offerta più contropartita per Nicolò che salta definitivamente. Joe Rodon, difensore che era stato inserito da Paratici nella proposta di scambio per Zaniolo, approda in prestito al Rennes. La Roma aveva rifiutato il cartellino del difensore centrale in linea con le intenzioni di monetizzare dalla trattativa. Il Tottenham. così, ha deciso di ritornare sui suoi passi.