Calciomercato Roma, visite mediche superate: la Fiorentina sblocca Pinto

Il general manager della Roma ha ricevuto l’assist vincente dalla Viola che ha liberato uno degli obiettivi di calciomercato dei giallorossi

Nel calcio ci sono giocatori che si specializzano nel fare gol, mentre altri preferiscono la nobile arte del fornire assist. Ci sono calciatori che hanno costruito una carriera intera sui passaggi vincenti da fornire ai compagni, con la grande visone di gioco come abilità predominante. A ricevere questi suggerimenti sono spesso gli attaccanti a cui brillano gli occhi appena vedono un pallone arrivare dai compagni. Se questo, poi, da la possibilità di segnare è ancora meglio. La stessa sensazione starà provando Tiago Pinto che ha ricevuto un grande assist di calciomercato da una delle rivali della Roma. La Fiorentina, infatti, ha concluso un affare che ha sbloccato involontariamente un obiettivo dello Special One.

Nei piani di José Mourinho, infatti, c’è quello di rinforzare ancora la rosa della Roma con due innesti. Uno per il centrocampo, dove Nemanja Matic sarà il nuovo regista che lo Special One chiedeva da tempo. Al suo fiano, il portoghese vorrebbe qualcuno che possa donare dinamicità al reparto e per questo motivo sta trattando da settimane Georginio Wijnaldum. Oltre a questo reparto, poi, José vorrebbe puntellare la difesa con l’innesto di un difensore centrale possibilmente mancino. Per questo motivo, i nomi caldi per le retrovie sono diversi. Il primo è quello di Eric Bailly, difensore ventottenne – di piede destro – che Mou conosce bene. Il secondo è quello di Dan-Axel Zagadou, svincolato ma che non rassicura sul piano dell’integrità. Infine, c’è Marcos Senesi, centrale del Feyenoord che piace da tempo all’allenatore della Roma.

Calciomercato Roma, la Fiorentina sblocca Pinto

Per quest’ultimo la strada sembra essersi aperta grazie alla Fiorentina, come dicevamo in apertura dell’articolo. La Viola ha fornito un gran bell’assist al general manager giallorosso che ha intenzione di prendere l’italo-argentino, che è un centrale mancino. Secondo 1908.nl, il Feyenoord ha concluso con il club fiorentino un accordo per Jacob Rasmussen, difensore centrale di piede sinistro. Oggi ci saranno le visite mediche per l’olandese che potrebbe essere il sostituto di Senesi. Il club di Rotterdam potrebbe finalmente lasciarlo partire per buona pace di Pinto che lo segue da mesi.