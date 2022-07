Calciomercato Roma, testa a testa e doppia offerta: Pinto vuole di più

Il general manager della Roma ha ricevuto due offerte per uno degli esuberi, ma vuole di più per farlo partire in questo calciomercato

Dopo aver messo a segno degli acquisti da applausi per la Roma, Tiago Pinto deve pensare anche alle cessioni in questo calciomercato. Con almeno altri due calciatori in arrivo per migliorare ancora la rosa, il gm giallorosso deve sfoltire l’organico per liberare spazio, In rosa, infatti ci sono diversi esuberi che pesano a bilancio e soprattutto non bloccano spazi utili per i nuovi innesti. José Mourinho vorrebbe migliorare il centrocampo con un nuovo innesto che possa donare dinamicità e rapidità al reparto. Per questo ha messo nel mirino Georginio Wijnaldum. Un altro reparto che vorrebbe migliorare è la difesa, ma anche l’attacco, dove è tornato in auge il nome di Andrea Belotti, attualmente svincolato.

Per fare posto ai nuovi rinforzi, Pinto deve cedere tutti i giocatori che non fanno parte dei piani del portoghese. Nella Roma sono parecchi e come riporta il Corriere dello Sport sono ben otto. Sarebbero potuti essere nove, ma l’infortunio di Darboe, che dovrebbe tenerlo lontano dai campi per diversi mesi, lo ha tolto di fatto dal mercato. In uscita, comunque, ci sono Calafiori, che interessa in Svizzera e in Serie B, Villar, che ha diverse offerte soprattutto in Serie A, Kluivert che piace in Francia con il Nizza che è tornato su di lui dopo il prestito. Poi, pronti a lasciare Trigoria ci sono anche Diawara, Vina, Carles Perez e Jordan Veretout.

Calciomercato Roma, doppia offerta; ballano 4 milioni

Quest’ultimo è nel mirino di Marsiglia e Lille che hanno intenzione di migliorare il proprio centrocampo con l’innesto del mediano. Le due squadre hanno presentato un’offerta a giallorossi da circa 8/9 milioni per cercare di strappare l’ex Fiorentina a Mourinho. Tiago Pinto, però, ha rispedito indietro la proposta dei due club di Ligue 1 visto che preferirebbe ricevere almeno 12 milioni per il cartellino del numero 17. In questi giorni lo Special One ha rivalutato il francese, ma in caso di arrivo di un centrocampista potrebbe lasciarlo partire.