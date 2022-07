Calciomercato Roma, sprint finale per l’arrivo di Gini Wijnaldum in casa giallorossa. Ecco l’ultimo assist da parte del centrocampista orange

Nuovo assist, stavolta finale e decisivo per l’arrivo di Gini Wijnaldum alla Roma. Il centrocampista olandese ha deciso e vuole solo José Mourinho. Il fattore Special One continua ad essere decisivo nel calciomercato in entrata in casa Roma, dopo il colpaccio Dybala arriva un nuovo innesto top a centrocampo. L’olandese si avvicina a rapidi passi alla corte del tecnico portoghese, ecco l’ultimo assist verso la firma che può arrivare a stretto giro di posta. Il centrocampista, ex Liverpool, rappresenterebbe un innesto di livello assoluto per la zona nevralgica di gioco in casa Roma.

Il fattore Mourinho fa ancora una volta la differenza in casa Roma. Dopo il colpaccio Paulo Dybala in attacco, lo Special One è pronto ad accogliere un centrocampista di livello assoluto come Gini Wijnaldum. L’olandese, che tanto bene fece con il Liverpool, è ad un passo dall’addio al PSG. Nelle prossime ore è previsto il summit finale tra Tiago Pinto e Campos e si terrà in Israele. Sia la Roma che il PSG infatti si trovano in Terra Santa per disputare la Supercoppa di Francia contro il Nantes. La Roma invece scenderò in campo stasera, contro il Tottenham di Antonio Conte.

Calciomercato Roma, Wijnaldum vuole solo Mou: assist decisivo

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport l’olandese vuole la Roma con tutte le forze. Mentre continua ad infiammare i social network con scatti emblematici, che scatenano i tifosi giallorossi, l’olandese fornisce un nuovo assist, probabilmente decisivo. Secondo quanto scritto dal quotidiano sportivo infatti, Wijnaldum avrebbe rinunciato ad una parte di bonus facilmente raggiungibili dopo il primo accordo con il PSG. Questa rinuncia abbasserebbe il suo stipendio e la squadra giallorossa dovrebbe versare una cifra che si aggira tra i 4 e i 4.5 milioni per il primo anno. Potrebbe essere questione di giorni per il suo arrivo a Roma, ricordando che lo stesso Wijnaldum avrebbe una clausola con i parigini che gli garantirebbe 3 milioni di euro alla data del 31 luglio.