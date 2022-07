Roma-Tottenham andrà in scena ad Haifa questa sera alle 20.15 italiane. Sarà possibile assistere in diretta alla penultima amichevole estiva

Questa sera si gioca Roma-Tottenham, con i giallorossi che si apprestano a scendere in campo contro i londinesi in quella che è la penultima amichevole dell’estate. Pellegrini e compagni, infatti, sono partiti affrontando il Trastevere, prima di partire per il Portogallo. Qui hanno sfidato Portimonense, Sunderland, Sporting Lisbona, Nizza e infine, una volta tornati, l’Ascoli, per cui la società ha deciso di non pubblicare gli highlights vista la poca importanza del match. In vista dell’inizio del campionato, Mourinho sta preparando i suoi per arrivare al meglio alla sfida con la Salernitana che ci sarà a Ferragosto. Il 14 dell’ottavo mese dell’anno, infatti, torna la Serie A con la Roma che giocherà alle 20.45 con i campani.

I match affrontati fino ad ora sono serviti al tecnico per schiarirsi le idee sulle impostazioni tattiche e sullo schieramento da adottare. Nicolò Zaniolo è stato uno dei migliori giocatori di questo precampionato. Le sue prestazioni, soprattutto contro Sunderland e Portimonense sono state da applausi, con due gol messi a segno nelle due partite. Tutti i tifosi stanno aspettando con grande trepidazione il momento in cui Paulo Dybala scenderà in campo in queste amichevoli. C’è molta attesa per la Joya che è stato presentato con un evento che ha fatto il giro del mondo. Tanti media stranieri, infatti, hanno ripreso le immagini dell’Eur, applaudendo sia l’iniziativa della Roma che la risposta del pubblico giallorosso.

Roma-Tottenham, probabili formazioni e dove vederla in tv

Roma-Tottenham questa sera andrà in scena alle 20.15 italiane. Sarà possibile assistere alla partita in diretta. Questa, infatti, sarà trasmessa da Dazn che seguirà live la partita. Nella probabile formazione di stasera, Mourinho dovrebbe scendere in campo con la solita difesa a tre e attacco a due, con Pellegrini dietro Abraham e Zaniolo. Anche Antonio Conte dovrebbe schierare un tridente difensivo. Ecco le probabili formazioni di Roma-Tottenham:

Roma (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibañez; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Pellegrini; Zaniolo, Abraham. All.: Mourinho

Tottenham (3-4-3): Lloris; Dier, Romero, Sanchez; Emerson, Hojbjerg, Bentancur, Sessegnon; Richarlison, Kane, Son. All.: Conte Arbitro: Frid (Isr) Guardalinee: Biton, Matzember Quarto uomo: Foxman