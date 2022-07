Calciomercato Roma, dall’Olanda: i dettagli dell’affare Wijnaldum

Calciomercato Roma, nuovi aggiornamenti sul fronte caldissimo di giornata legato a Georginio Wijnaldum.

Il nome del centrocampista olandese sta di certo rappresentando, seppur un gradino sotto quello di Dybala, uno dei maggiormente in grado di infiammare gli animi dei tifosi nel corso della corrente campagna acquisti. Il calciomercato di Pinto, il secondo gestito dall’ex Benfica in sinergia con Mourinho, ha vissuto tanta concretezza ma è stato anche pervaso da diverse voci suggestive, soprattutto durante il mese di giugno.

Archiviata la suggestione Ronaldo e acquisita la consapevolezza del sapore utopistico del possibile approdo di Cristiano alla corte del connazionale José, le settimane centrali di luglio sono state letteralmente dominate dal nome di Dybala, alla fine approdato in Portogallo dopo una trattativa durata tanto tempo e concretizzatasi nelle ore notturne di una domenica che rischiava di essere una qualunque giornata di mezza estate.

Calciomercato Roma, le ultime dall’Olanda su Wijnaldum

Come dicevamo, però, ci sono tante altre piste che stanno tenendo i giallorossi col fiato sospeso. In attesa di novità su quel fronte Shomurodov, squisitamente legati ai margini di vedere approdare in giallorosso Belotti, segnaliamo le ultime notizie provenienti dalla terra natia del giocatore di cui si sta maggiormente parlando in queste ore, Georginio Wijnaldum.

Il passaggio dell’ex Liverpool dal PSG sembrerebbe essere molto vicino, sulla base di un prestito con ingaggio diviso a metà ed obbligo di riscatto scattante al raggiungimento di un certo numero di presenze dell’olandese con la casacca giallorossa. A quel punto, durante quello che sarebbe il suo secondo anno all’ombra del Colosseo, i giallorossi potrebbero usufruire di quello che il portale fiammingo Ad.Nl definisce “regime fiscale favorevole nel proprio Paese“.