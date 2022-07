Calciomercato, Wijnaldum alla Roma: svolta decisiva in serata

Calciomercato Roma, nella serata di ieri è arrivata la svolta per Georginio Wijnaldum, nome caldissimo in queste ore bollenti nella Capitale.

Al netto di quelle che sono le alte temperature percepite in gran parte dell’Italia, in questi giorni, all’ombra del Colosseo, il fervore e l’entusiasmo per Dybala sono stati acuiti e infiammati dalle voci legate al futuro di Georginio Wijnaldum. Se in un primo momento queste rappresentavano delle suggestioni corroborate dalla consapevolezza dei buoni rapporti tra i Friedkin e Al-Khelaifi, negli ultimi giorni lo scenario legato all’ex Liverpool è divenuto sempre più concreto.

Questo, non solo alla luce della nobiltà ormai assunta dal nome del club giallorosso, garantita dalla presenza di José Mourinho in panchina ma anche dalla recente vittoria europea di Pellegrini e compagni, sottintendente il forte anelito al voler costruire un qualcosa di ancora più importante nei prossimi anni. La vera e propria prova del nove di tali ambizioni è stato l’ingaggio di Paulo Dybala, già di per sé in grado di acuire moltissimo il livello di qualità della rosa.

Calciomercato Roma, svolta in serata per Wijnaldum

Sin dai primi giorni del suo approdo, però, si è compreso come l’entusiasmo per l’arrivo de La Joya potesse essere bissato anche da un altro grande colpo, dal nome di certo non meno importante rispetto a quello di Paulo. Mourinho ha lasciato intendere di voler giocatori forti e funzionali, consapevole però del fatto che questi potessero arrivare solamente a determinate condizioni.

Ad unire perfettamente i due discorsi è stato proprio Georginio Wijnaldum, autentico top-player del centrocampo e attualmente in una posizione al PSG che ha permesso a Pinto di comprendere come ci fossero i giusti presupposti per fare dei seri tentativi. Alle grandi novità di cui detto in questi minuti, si aggiunga anche quanto resocontato da John Solano, giornalista di Romapress. Quest’ultimo ha evidenziato come l’ex Liverpool sia ora molto vicino, complice l’accordo tra i due club che porterà i francesi a sovvenzionare parte dello stipendio dell’olandese.

La svolta c’è stata ieri sera quando a Parigi, dopo aver insistito affinché la Roma pagasse l’intero stipendio, hanno cambiato idea, venendo incontro alle esigenze dei Friedkin e dello stesso giocatore. Oltre che a quelle del ricchissimo club transalpino, consapevole da tempo della relegazione alla posizione di esubero assunta da chi non vede l’ora di mettersi a disposizione di Mourinho.