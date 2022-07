Juventus-Roma, piove sul bagnato per Massimiliano Allegri. Nuova tegola col lungo infortunio, a rischio l’emergenza nel reparto

La Roma è reduce dalla convincente vittoria contro il Tottenham in Israele. E’ iniziato il countdown in vista dell’esordio ufficiale nella Serie A 2022-23, previsto il 14 agosto sul campo della Salernitana. Il primo big match sarà invece in casa della Juventus, con la squadra bianconera che è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro il Real Madrid. La sfida tra Allegri e Mourinho rappresenta il primo big match della stagione, con un Paulo Dybala in più tra le fila dell’attacco giallorosso. Mentre si infiamma il calciomercato estivo, per entrambe le squadre, il tecnico toscano perde i pezzi a centrocampo.

L’allenatore della Juventus nei giorni scorsi aveva già avuto a che fare con la grana Paul Pogba. Il centrocampista francese, cavallo di ritorno dal Manchester United, ha subito un infortunio più serio del previsto e salterà diversi mesi, anche il Mondiale in Qatar è a rischio. Il centrocampista transalpino salterà dunque il primo big match della stagione, quando il 27 agosto la Roma farà visita alla squadra di Massimiliano Allegri. Ma per il tecnico toscano arriva una nuova tegola nel reparto, direttamente dal ritiro statunitense c’è un nuovo centrocampista fermo ai box.

Juventus-Roma, nuova tegola per Allegri: rischio emergenza

Non ha partecipato all’amichevole contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti il centrocampista texano, Weston McKennie. Lo statunitense, nell’ultimo allenamento prima dell’amichevole di lusso è stato fermato da una lussazione alla spalla. Massimiliano Allegri deve fare i conti con un nuovo stop nel centrocampo bianconero, dopo quello importante occorso a Paul Pogba. Il primo vollettino medico riguardo le condizioni del calciatore texano parla di una riduzione della lussazione e fissa i tempi di recupero completo a circa trenta giorni. E la super sfida tra Juve e Roma ci sarà tra meno di un mese, il 27 agosto a Torino.