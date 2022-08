Calciomercato Roma, Beppe Marotta pronto a prendersi la vendetta nei confronti di Tiago Pinto. Accordo totale e firma ad un passo

Il calciomercato estivo sta vivendo giornate di passione, quando mancano poco più di dieci giorni all’inizio della nuova Serie A. Arriva la vendetta di Beppe Marotta, rimasto a bocca asciutta dopo l’ingaggio di Paulo Dybala in casa Roma. L’amministratore delegato dell’Inter ha trovato la quadra finale per mettere a segno un colpo in Ligue 1. Semaforo rosso per Tiago Pinto, che avrebbe volentieri chiuso l’affare in attacco col club transalpino, più di una volta alleato del general manager della Roma in sede di calciomercato.

Nuovo intreccio di calciomercato sull’asse Roma-Milano che sembra sorridere ai nerazzurri. Beppe Marotta è pronto a chiudere l’affare in attacco in Ligue 1, prendendosi una parziale rivincita nei confronti di Tiago Pinto. Il general manager della Roma anche in questa sessione estiva sta rubando la scena, il colpaccio Paulo Dybala ha rappresenta una vera e propria sorpresa dopo che in molti davano per fatto il passaggio dell’attaccante argentino all’Inter. Ma la squadra nerazzurra, che ha fissato la priorità in attacco nel ritorno di Lukaku, è stata sorpassata alla fine dalla Roma, che ora si gode l0ingaggio della “Joya”. Marotta, almeno parzialmente, trova la vendetta in Ligue 1: accordo totale e firma ad un passo con l’Olympique Marsiglia.

Calciomercato Roma, la vendetta di Marotta: accordo totale

Secondo quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, Inter e Marsiglia sono ai dettagli per l’operazione Alexis Sanchez. L’attaccante cileno è uno dei tanti esuberi nella rosa nerazzurra, situazione non dissimile a quanto avviene in quel di Trigoria. Il Marsiglia, allenato dall’ex Verona Tudor, era stato accostato ad un esubero offensivo della Roma. Parliamo di Justin Kluivert, reduce da un anno in prestito al Nizza e tornato alla base in attesa di un’offerta giusta per lasciare definitivamente Trigoria. Offerta che non arriverà dal Marsiglia, a lungo alleato di Pinto in uscita (Under e Pau Lopez lo dimostrano). Secondo quanto scritto dalla rosea l’Inter ed il club transalpino avrebbero trovato l’accordo totale per il trasferimento dell’attaccante cileno, mancano piccoli dettagli economici da limare per la firma.