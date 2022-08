Calciomercato Roma, fari accesi sulle prossime mosse di Tiago Pinto. Il general manager lavora senza sosta sia in entrata che in uscita

Tiago Pinto si sta confermando anche in questa sessione estiva uno dei profili più dinamici in Serie A. Il general manager della Roma, dopo aver piazzato il colpo Dybala in attacco, sta lavorando ad un doppio innesto di livello in casa giallorossa. Da un lato si stringe per la firma a zero di Andrea Belotti, dall’altro si sta definendo l’approdo di Gini Wijnaldum alla corte di Josè Mourinho. L’ingaggio del centrocampista ex Liverpool può aprire nuovi risvolti sul fronte delle cessioni in casa giallorossa, ecco la priorità del calciatore.

Restano da limare alcuni dettagli con il PSG ma continua a filtrare ottimismo intorno al nome di Georginio Wijnaldum. Il centrocampista olandese ex Liverpool è pronto alla nuova avventura dopo un anno in Ligue 1. Il suo arrivo alzerebbe il livello del centrocampo e aprirebbe anche nuovi scenari sul fronte della campagna cessioni. Mentre per quanto riguarda diversi esuberi la situazione sembra non volersi sbloccare, c’è un centrocampista che sembra avere decisamente molto mercato ed avrebbe stabilito la propria priorità per il futuro. Porte chiuse al ritorno in Ligue 1, il calciatore vuole continuare in Serie A e spunta l’opzione Milan.

Calciomercato Roma, esce di scena: vuole solo il Milan

Riflettori accesi sul futuro di Jordan Veretout, uno dei tanti indiziati verso l’addio a centrocampo. Il numero 17 giallorosso, ex Fiorentina, potrebbe aver ancora meno spazio a disposizione dopo l’arrivo di Wijnaldum e Pinto può cercare di monetizzare tramite il suo cartellino. Come si legge in Francia però, tramite il sito Footmercato.net, il ritorno in Ligue 1 sembra allontanarsi definitivamente. Il centrocampista transalpino avrebbe fissato la permanenza nel campionato italiano come aspetto prioritario, snobbando la corte di Igor Tudor, nuovo allenatore del Marsiglia. Secondo il media francese il centrocampista giallorosso avrebbe scelto il Milan come destinazione perfetta per il suo immediato futuro.