Calciomercato Roma, semaforo rosso per Tiago Pinto. Voltafaccia e ribaltone in mediana: così arriva la fumata nera definitiva

Tiago Pinto sta vivendo giornate di passione sul fronte del calciomercato estivo in casa Roma. Dopo il colpaccio Dybala il general manager giallorosso ha fissato la priorità Gini Wijnaldum per il centrocampo della squadra allenata da Josè Mourinho. Il calciatore olandese arriverà dal PSG, innalzando l’asticella tecnica della rosa nel settore nevralgico di campo. In attacco la pista che porta ad Andrea Belotti è sempre più calda, tutto lascia pensare che siano questi due i prossimi colpi in entrata. Ma il general manager portoghese lavora senza soste anche al calciomercato in uscita.

Anche in questa sessione estiva non mancano esuberi da piazzare per Tiago Pinto. Sono diversi i calciatori con la valigia in mano nella rosa giallorossa, ad esclusione del portiere in tutti i settori del campo ci sono diversi calciatori in uscita. La missione del general manager della Roma è chiara, piazzare colpi in uscita evitando un eventuale ritorno in casa giallorossa. Pinto vuole lavorare a cessioni che si chiudano sulla formula dell’addio definitivo, con o senza obbligo di riscatto. Ma la strada in uscita resta in salita in questa fase di calciomercato, spunta il voltafaccia in mediana.

Calciomercato Roma, semaforo rosso Pinto: voltafaccia in mediana

Tiago Pinto deve piazzare almeno due esuberi a centrocampo: Gonzalo Villar e Amadou Diawara. I centrocampisti non hanno preso parte al ritiro pre-stagionale con il resto della squadra e si lavora con insistenza per trovare una destinazione definitiva. Per quanto riguarda lo spagnolo, reduce dal prestito al Getafe, la pista Sampdoria sembra quella più percorribile. Mentre, per quanto riguarda il centrocampista ex Napoli, la strada che portava a guardare in Turchia ora può allontanarsi definitivamente. Secondo quanto scritto da Alessio Lento (Calciomercato.it) su Twitter il Galatasaray è ad un passo dall’ingaggio di Lucas Torreira. La società turca starebbe limando gli ultimi dettagli con l’Arsenal, l’ex Fiorentina sarebbe sempre più vicino all’esperienza in Turchia, dopo esser stato accostato anche alle mire di Josè Mourinho nelle scorse settimane.