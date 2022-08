Calciomercato Roma, via libera all’effetto domino che porterà alla firma di Andrea Belotti. Ecco l’incontro decisivo che sblocca Pinto

Tiago Pinto è insaziabile e dopo il colpo Dybala prepara un doppio innesto di livello per la rosa della Roma. A centrocampo si attende con sempre maggior fiducia l’arrivo di Gini Wijnaldum dal PSG. Mentre in attacco la pista più calda porta ad un nuovo colpaccio a parametro zero messo a segno dal general manager portoghese. Andrea Belotti è sempre più vicino alla firma con la Roma, dopo Paulo Dybala arriva un altro colpo offensivo a parametro zero per l’attacco di Josè Mourinho. Domani è in programma un incontro decisivo in tal senso, ecco tutti i dettagli.

Tiago Pinto non si accontenta dopo aver piazzato il colpaccio Dybala. Il general manager della Roma, sempre vigile sul fronte delle cessioni, sta definendo gli ultimi dettagli per un nuovo doppio innesto. A centrocampo sembra avvicinarsi definitivamente la fumata bianca per Gini Wijnaldum, l’olandese è pronto a lasciare il PSG per approdare alla corte di Josè Mourinho. Mentre per quel che riguarda l’attacco, rafforzato dall’arrivo della Joya nei giorni scorsi, la pista che porta al Gallo Belotti sembra essere in dirittura d’arrivo. Nella giornata di domani è previsto un incontro che sarà decisivo in tal senso.

Calciomercato Roma, via libera per Belotti: incontro decisivo

A fare spazio al Gallo sarà l’ex Genoa, Eldor Shomurodov. L’attaccante uzbeko è sul piede d’addio, dopo una sola stagione agli ordini di Josè Mourinho. Le sue caratteristiche accendono il calciomercato in uscita e domani sarà il momento di un appuntamento cruciale per capire il suo futuro. Come scrive Gianluca Di Marzio, domani ci sarà il summit tra il Bologna e l’entourage del numero 14 della Roma. La squadra giallorossa e quella emiliana stanno lavorando sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che Pinto vuole tramutare in obbligo semplice. Sciolto quest’ultimo nodo la Roma sarebbe pronta a chiudere immediatamente Belotti, ma il Bologna deve guardarsi le spalle: secondo l’esperto di calciomercato in casa Sky anche Torino e Wolverhampton sono sulle tracce dell’attaccante.