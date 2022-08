Wijnaldum alla Roma, annuncio imminente: a queste cifre è un capolavoro

Il calciatore olandese è pronto a diventare il prossimo colpo di calciomercato della Roma. Trovato l’accordo col Psg, può arrivare a breve

Georginio Wijnaldum è a un passo dalla Roma. Il centrocampista olandese è uno degli ultimi calciatori su cui Mourinho ha messo gli occhi. Il portoghese, infatti, ha intenzione di migliorare ancora la rosa giallorossa nonostante i diversi innesti fatti in questo calciomercato. Il più importante è sicuramente quello di Paulo Dybala, che per di più è stato preso a parametro zero da Tiago Pinto, che ha ricevuto diversi aiuti. Lo stesso Mourinho, infatti, ha telefonato all’argentino per convincerlo ad accettare la Roma. Lo stesso il portoghese ha fatto con Georginio, con Dan Friedkin che è sceso in campo per sfruttare i suoi rapporti con Al Khelaifi.

Il presidente del Paris Saint-Germain aveva qualche riserva sul lasciare andare l’olandese alle cifre che richiede la Roma. I giallorossi, infatti, non hanno intenzione di pagare a pieno lo stipendio del giocatore che prende 7 milioni netti a stagione. Per questo motivo Tiago Pinto ha trattato a lungo con Luis Campos per cercare di trovare un punto di incontro tra le due richieste. In queste ore, però, sembra che il general manager della Roma abbia fatto grandi passi in avanti per prendere Wijnaldum in questa sessione di calciomercato. Per l’olandese, infatti, il gm ha negoziato a lungo anche per trovare l’accordo economico con il Paris Saint-Germain, che finalmente si è convinto a lasciar partite il classe 1990.

Calciomercato Roma, annuncio imminente per Wijnaldum: cifre capolavoro

Secondo quanto riporta Santi Aouna, le prossime ore potrebbero essere cruciali per l’arrivo dell’olandese. Soprattutto, la Roma è vicina a trovare l’accordo con il Psg per un prestito con un diritto di riscatto che si aggira intorno ai 6 milioni. Questo, poi, diventerebbe obbligo in caso di qualificazione in Champions League e al raggiungimento del 50% delle presenze. Il calciatore, come anticipato da Asromalive.it, era stato proposto già a inizio luglio e per tutto il mese Pinto ha negoziato con i francesi per portarlo in giallorosso.