Calciomercato Roma, il “taglio” è definitivo: indizio social

Il posto sui social lascia pensare a un addio del calciatore della Roma in questa finestra di calciomercato in cui è in uscita da Trigoria

Tutto lascia pensare che Tiago Pinto sia vicino a chiudere una cessione. Il general manager della Roma deve vendere diversi giocatori in questa sessione di calciomercato per permettere l’arrivo degli innesti che chiede Mourinho. In entrata, infatti, sono molto vicino Georginio Wijnaldum, nel mirino da settimane, e Andrea Belotti che si è svincolato il primo luglio e sembra a un passo dai giallorossi. Oltre a loro, poi, nei piani di Mourinho c’è anche quello di prendere un difensore centrale che possa blindare il reparto arretrato. José, infatti, vorrebbe prendere un centrale mancino che possa aiutare tutti quelli presenti in rosa, che giocano solamente con il piede destro.

Per fare spazio a questi innesti, però, la Roma ha bisogno di cedere tutti gli esuberi presenti in rosa. Mourinho, attualmente ha diversi giocatori che sono alle sue dipendenze, ma non fanno parte dei suoi piani. Per questo Motivo, Tiago Pinto ha carta bianca per sfoltire la rosa e guadagnare qualcosa per alleggerire il bilancio da queste cessioni. I giocatori in partenza sono diversi e il primo indiziato è Justin Kluivert. L’olandese è tra quelli che hanno più mercato di tutti gli altri. Amadou Diawara avrebbe potuto lasciare Trigoria già giorni fa ma fino ad ora nessuna destinazione lo ha soddisfatto. Infine, anche Villar è vicino a lasciare Trigoria, ma non c’è nulla di fatto. Infine, c’è anche Carles Perez che piace in Spagna.

Calciomercato Roma, indizio social sull’addio

Proprio sull’addio dell’ex Barcellona in queste ore è arrivato un indizio social di facile interpretazione. Sul profilo del barbiere del calciatore spagnolo è apparso un post di saluti all’attaccante della Roma. Le parole scritte dall’amico dell’ex azulgrana possono essere considerate un anticipazione dell’addio del calciatore che è vicino a lasciare la squadra. Sule sue tracce c’è il Celta Vigo che si è portato avanti per acquistarlo in questo calciomercato estivo.