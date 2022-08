Calciomercato Roma, i soldi della Premier per il canto del “Gallo”

Un club inglese ha deciso di partire all’assalto di un giocatore della Roma in questo calciomercato. L’affare sbloccherebbe altre trattative

La Roma sta proseguendo a gonfie vele verso l’inizio del campionato che ci sarà tra meno di due settimane. I giallorossi, infatti, scendono in campo il 14 contro la Salernitana per cominciare al meglio il secondo anno di José nella Capitale. Il tecnico ha da poco concluso il ritiro in Portogallo che è servito per mettere minuti nelle gambe. Le tante amichevoli, poi, gli hanno permesso di schiarirsi le idee su quali giocatori schierare e quali utilizzare di meno. Le ultime partite, poi, sono state utili anche per valutare quali cessioni effettuare in questo calciomercato estivo, in cui la Roma deve liberarsi di diversi esuberi.

In rosa, infatti, ci sono molti giocatori che non fanno più parte delle gerarchie di Mourinho, che ha intenzione di liberarsene. A quelli già presenti, poi, se ne sono aggiunti altri due in questi giorni. Si tratta di Riccardo Calafiori e Justin Kluivert. Lo special One ha comunicato ai due che non ha nessuna intenzione di utilizzarli e per questo hanno cominciato ad allenarsi a parte. A questi due si aggiungono anche Amadou Diawara e Gonzalo Villar, che sono al centro di diverse trattative. Il primo fino ad ora non è riuscito a trovare una destinazione che lo convinca. Il secondo, invece, piace alla Sampdoria con cui Pinto sta trattando.

Un altro per cui il general manager sta trovando una sistemazione è Eldor Shomurodov. Inizialmente considerato incedibile perché la Roma voleva provare a valorizzarlo, con l’avvicinarsi di Andrea Belotti una sua cessione sembra necessaria.

Calciomercato Roma, assalto dalla Premier per Shomurodov

Secondo quanto riporta Il Romanista, sulle tracce dell’uzbeko c’è il Torino, il bologna, ma ultimamente è arrivato anche il Wolverhampton. Il club di Premier League ha intenzione di mettere le mani sull’ex Genoa e potrebbe essere il club con più caratteristiche per finalizzare l’affare. Come è noto, infatti, le squadre inglesi hanno più fondi grazie ai diritti televisivi molto elevati. Grazie a questo, è proprio l’ex club di Rui Patricio che potrebbe acquistare a titolo definitivo Shomurodov. In questo modo, si libererebbe lo spazio per Belotti che potrebbe finalmente approdare nella Capitale.