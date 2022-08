Calciomercato Roma, 17 milioni e vola in Premier

Calciomercato Roma, trattativa da poco aperta in Premier League e dialoghi in corso. Le ultime.

Il passare del tempo ci sta restituendo un Tiago Pinto intelligentemente scatenato, bravo a garantire a mister Mourinho i giusti elementi ma al contempo approdanti a condizioni economiche che rispettino i paletti imposti dai Friedkin. Ben lungi da campagne acquisti in pieno stile passato, contraddistinte da arrivi quasi forsennati e non seguenti un vero e proprio filo rosso, la dirigenza capitolina ha fin qui portato a Trigoria giocatori funzionali, senza paradossalmente spendere moltissimo.

L’avverbio è doveroso, soprattutto alla luce di nomi quali quello di Matic, Dybala o del prossimo e sperato arrivo di Wijnaldum, per il quale, come raccontatovi, si attendono novità definitive nella giornata di domani. L’arrivo dell’olandese andrà di fatto a sugellare la regione centrale di campo, acuendo ulteriormente la competitività della Roma e di un centrocampo che anche dopo Nemanja ha continuato a detta di Mou a palesare qualche limite sul quale lavorare.

Per quanto consapevoli che non esistano squadre perfette, l’eventuale approdo di Georginio renderebbe lo scacchiere di Mourinho ben più profondo e importante rispetto a quello dello scorso anno, grazie anche ad un modus operandi che ha visto Tiago e colleghi intervenire praticamente in ogni regione di campo.

Calciomercato Roma, anche il Bournemouth su Senesi

La stessa difesa ha registrato l’arrivo di Celik, nobile alternativa a Rick Karsdorp non trovata in Maitland-Niles lo scorso gennaio. Manca però ancora qualcosa sul fronte dei difensori centrali, a maggior ragione se si pensa che questi ultimi siano quattro per soli tre slot a disposizione.

In attesa di comprendere se e in che modo si interverrà su tale aspetto, riferiamo gli ultimi aggiornamenti giunti dal portale olandese 1908.nl. In base a informazioni in loro possesso, infatti, riferiscono della trattativa del Bournemouth per Marcos Senesi. L’argentino, in scadenza di contratto con il Feyenoord il prossimo anno, è stato accostato a diversi club di Serie A, Roma inclusa.

Mancino di piede e da margini di crescita ancora importanti, sa di non poter essere a lungo trattenuto dalla società fiamminga, altrettanto consapevole di dover garantire una percentuale di incasso al suo vecchio club, il San Lorenzo. Restano da comprendere dettagli di importanza fondamentale, quali le cifre richieste dall’Olanda e quelle giunte dall’Inghilterra. Al momento, però, una cosa è certa. Anche le “Cherries” sono sul giocatore e sanno che in terra fiamminga la valutazione è di circa 17 milioni.