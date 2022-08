ASRL | Calciomercato Roma, non solo Veretout: doppio intreccio con il Marsiglia

Dopo aver raggiunto l’intesa con il PSG per Georginio Wijnaldum, la Roma continua a lavorare sul calciomercato, con un occhio di riguardo al centrocampo tra entrate e uscite

L’asse italo-francese continua ad essere uno dei più caldi in ottica calciomercato Roma. Tiago Pinto nella tarda serata del 2 agosto ha raggiunto l’intesa definitiva con il PSG per Georginio Wijnaldum, ma le strade del general manager portoghese e della Francia sono destinate ad incrociarsi ancora. Nelle ultime ore, la stampa transalpina ha parlato di un Jordan Veretout promesso sposo del Marsiglia, ma le indiscrezioni raccolte da Asromalive.it, pur confermando l’interesse per l’ex Fiorentina, negano l’esistenza di un accordo già raggiunto.

Gli ottimi rapporti tra club, ben incarnati anche dalla doppia operazione Pau Lopez-Under dello scorso anno, possono senza dubbio aiutare anche in questo caso, ma le novità più grandi su questo fronte potrebbero arrivare nelle prossime ore. In caso di cessione del numero 17 giallorosso, non è escluso che la Roma possa provare a regalare a José Mourinho un altro centrocampista. Un nome che non è mai scomparso dai radar di Pinto è quello di Jerdy Schouten. I recenti colloqui con il Bologna per Eldor Shomurodov sono serviti per ribadire l’interessamento romanista nei confronti del mediano olandese e c’è chi sussurra che nei prossimi giorni la Roma possa formulare un’offerta per il calciatore, in scadenza a giugno 2024.

Calciomercato Roma, intrigo Veretout-Schouten: la situazione

Stando alle informazioni in nostro possesso, tuttavia, la scorsa settimana lo stesso Marsiglia e il Monaco hanno avuto contatti concreti con i felsinei e una delle due squadre ha anche recapitato un offerta ufficiale per Schouten, valutato circa 12 milioni di euro dal Bologna. Meno recente è stata l’offerta dell’Inter, che aveva proposto 7.5 milioni di euro. Rimanendo in Serie A, secondo Calciomercato.it nelle ultime ore c’è da registrare un’offerta ufficiale da parte del Torino. Dopo la doccia gelata per Renato Sanches, potrebbe tornare in corsa pure il Milan, anche se il club rossonero non ha ancora fatto alcun passo.