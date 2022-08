Calciomercato Roma, Wijnaldum annunciato da Mourinho: indizio sui social

Roma in trepidante attesa per l’arrivo di Georginio Wijnaldum dal PSG: un indizio in più lo lascia José Mourinho sui social

Il calciomercato della Roma sta facendo sognare i tifosi fino ad ora. Dopo l’arrivo del pupillo di Mourinho, Nemanja Matic e quelli di Svilar e Celik, la Roma ha alzato i giri del motore e ha messo a segno il grande colpo Paulo Dybala, presentato davanti a 10 mila tifosi al Colosseo quadrato. I giallorossi però non si fermano e si preparano ad accogliere anche Georginio Wijnaldum.

L’affare col PSG sembrerebbe essere ormai alle battute finali e si attende con trepidazione l’arrivo dell’olandese nella capitale. A lanciare un ulteriore possibile indizio sull’arrivo del centrocampista olandese è proprio José Mourinho con una storia sui social.

Calciomercato Roma, Mourinho sui social mette pressione all’avvocato: indizio su Wijnaldum?

La Roma si prepara a far impazzire di gioia nuovamente i propri tifosi con un grande colpo di mercato. Tiago Pinto e i giallorossi infatti sarebbero in chiusura di trattativa con il PSG per l’arrivo di Georginio Wijnaldum. Da tempo il centrocampista olandese era stato offerto alla Roma, e dopo una lunga trattativa finalmente starebbe per arrivare la fumata bianca.

Attraverso il proprio profilo Instagram José Mourinho potrebbe aver lasciato un altro indizio sull’operazione Wijnaldum. Infatti il tecnico portoghese ha condiviso una storia che raffigura l’avvocato della Roma, Daniele Muscarà, al lavoro con scritto: “Mettendo pressione all’avvocato del club. Dai Daniele!”. Potrebbe essere un riferimento alla statuetta vicino al computer dell’avvocato che raffigura proprio Mourinho, ma considerata la febbre Wijnaldum di queste ore i tifosi continuano a sognare.