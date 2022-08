Calciomercato Roma, si sblocca il fronte delle cessioni per Tiago Pinto. Affare in chiusura e tesoretto da reinvestire: cifre e dettagli

Il calciomercato estivo in casa giallorossa riserva nuove sorprese ai tifosi romanisti. Quest’oggi Gini Wijnaldum sbarca nella capitale, accompagnato dall’entusiasmo di tantissimi tifosi accorsi a Ciampino. L’approdo del centrocampista dal PSG ha acceso ulteriori entusiasmi in una piazza già emozionata dall’arrivo di Paulo Dybala. Mentre si sblocca definitivamente il calciomercato in entrata, col nome di Andrea Belotti che rimane caldissimo, anche in uscita Tiago Pinto tira dritto senza ostacoli.

La lunga estate romanista regala una nuova sorpresa gradita dal calciomercato estivo. Gini Wijnaldum sta per sbarcare a Ciampino, mancano solo le visite mediche e la firma sul contratto per l’ufficialità del quinto colpo in entrata. Tiago Pinto emerge come uno dei profili più dinamici anche in questa sessione estiva di calciomercato, dopo il colpaccio Dybala arriva un altro innesto di livello assoluto per il centrocampo della Roma. E non è finita qui, dopo il centrocampista box-to-box olandese, che incantò tutti nel Liverpool di Klopp, si punta al Gallo Belotti per l’attacco da consegnare a Josè Mourinho.

Calciomercato Roma, tesoretto per il “Gallo”: cifre e dettagli

Mentre l’arrivo di Wijnaldum sta dando il via libera all’addio a Jordan Veretout (direzione Marsiglia) per l’arrivo di Belotti c’è bisogno di liberare spazio in attacco. Se la trattativa in Serie A per Shomurodov sembra subire una battuta d’arresto, sia Bologna che Torino non vorrebbero l’obbligo di riscatto sull’uzbeko, in Spagna è tutto pronto per il ritorno in patria di Carles Perez. Il Celta Vigo ha accetato le condizioni poste da Tiago Pinto, inserimento dell’obbligo di riscatto a determinate condizioni. E, secondo quanto scritto da Iacopo Mirabella su Twitter, la fumata bianca è davvero imminente. L’ex canterano del Barcellona si trasferisce al Celta Vigo in prestito con obbligo di riscatto fissato tra gli 8 e i 10 milioni di euro. L’obbligo di acquisto scatterebbe quando l’esterno offensivo supererà la metà delle presenze stagionali.