Calciomercato Roma, chi si rivede: offerto a Pinto

Calciomercato Roma, ritorno di fiamma e proposta a Pinto. Tutti gli aggiornamenti su uno scenario nuovamente emerso in casa giallorossa.

Non solo imprevisti, gioie o delusioni. Il calcio, così come la vita, è fatto anche di grandi ritorni, comunemente definiti di fiamma proprio perché in grado di incendiare gli animi dei tifosi e la loro passione, di certo mai mancata al mondo giallorosso e ultimamente circolante con ancor più vigore all’ombra del Colosseo.

Lo stesso approdo di Wijnaldum, per il quale sembrerebbe essere emerso un orario di arrivo in quel di Ciampino in data odierna, potrebbe figurare come una sorta di piccolo grande ritorno, in seguito alle diverse voci che lo scorso anno si erano susseguite circa la possibilità di vedere la Roma fare un tentativo per Gini, da poco svincolatosi dal Liverpool.

A differenza di quanto stia accadendo in queste settimane, i presupposti erano allora ben diversi, a testimonianza che questo sport, proprio come la quotidianità, vive di momenti e occasioni che bisogna essere in grado di cogliere al momento giusto.

Calciomercato Roma, riproposto a Pinto: le ultime su Bartra

Restando in questo discorso di corsi e ricorsi storici, riferiamo di seguito gli ultimi aggiornamenti de “Il Tempo“, a detta del quale alla Roma sarebbe stato proposto un giocatore di cui si è tanto parlato in passato. Il calciomercato, non solo giallorosso, si è infatti sovente distinto per ritorni di trattative e giocatori. Si pensi a quello che sarebbe potuto essere l’approdo di Politano a casa sua ma anche alle tante trattative di cui si è discusso quasi ogni estate senza mai giungere ad un nulla di fatto.

Gran parte dei tifosi potrebbe pensare a quel Nacho del Real Madrid, da anni in una posizione di relegazione tra le fila delle Merengues e molto spesso accostato al club capitolino. Le colonne della suddetta fonte hanno però invece in queste ore osservato come in quel di Trigoria sia giunta una proposta di un giocatore già in passato finito in orbita Roma. Ci riferiamo a Marc Bartra, ex Barcellona e Borussia Dortmund, attualmente militante con la maglia del Betis.

Forte di un’esperienza garantitagli dall’anno di nascita, il classe ’91 sarebbe stato offerto a condizioni vantaggiose, in nome della quasi universale consapevolezza circa l’esigenza dei giallorossi di rinforzarsi nelle retrovie.