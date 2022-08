Calciomercato Roma, l’ufficialità non basta: c’è un posto ancora libero. Il general manager Tiago Pinto resta in attesa dell’offerta giusta.

In attesa degli ultimi due colpi in entrata, un difensore e un attaccante a meno di ulteriori sorprese, la Roma dovrà ora concentrarsi sulle cessioni. In realtà lo sta già facendo, visto che il general manager Tiago Pinto è partito per Londra in particolare per vendere al migliore prezzo possibile l’esubero Justin Kluivert, in direzione Fulham. Ci sono però parecchi altri calciatori in odore di cessione, e non soltanto quelli ufficialmente “bocciati” da Mourinho.

Il riferimento è evidentemente a Matías Viña, il terzino sinistro arrivato lo scorso anno dal Palmeiras per provare a sostituire Leonardo Spinazzola, gravemente infortunatosi nel corso di Euro 2020. Il nazionale dell’Uruguay, dopo un avvio abbastanza incoraggiante, ha alternato prestazioni buone ad altre meno convincenti salvo poi crollare nel finale di stagione.

Calciomercato Roma, il Feyenoord ha ancora posto per Viña

Il general manager della Roma Tiago Pinto visto l’investimento importante fatto nella scorsa stagione vorrebbe confermarlo, anche se nel ruolo di Viña ci sono due pezzi da novanta come Leonardo Spinazzola e Nicola Zalewski. Con il modulo a tre potrebbe forse diventare un’alternativa valida come centrale di sinistra, anche se Mourinho ha fatto capire di gradire un quinto centrale oltre a Chris Smalling, Gianluca Mancini, Roger Ibanez e Marash Kumbulla. E così chiuso da tutte le parti, Viña potrebbe alla fine partire, chissà anche in prestito per provare a rilanciare la sua carriera.

Il Feyenoord ha recentemente ingaggiato Marcos Lopez come nuovo terzino sinistro, ma il sito internet specializzato 1908.nl ha chiarito come la squadra di Rotterdam sia ancora alla ricerca di un altro esterno di sinistra. Dopo l’addio di Tyrell Malacia andato al Manchester United, non ci sarà solo Marcos Lopez ma vista l’assenza di altri terzini sinistri ne servirà almeno un altro. Smentito l’accostamento per un calciatore messicano, sempre secondo il sito 1908.nl resta in piedi l’opzione Vina: Tiago Pinto aspetta di capire le prossime dinamiche di mercato per capire quale sarà la scelta migliore.