Calciomercato Roma, rivoluzione completa: doppio annuncio ufficiale

Calciomercato Roma, ora è arrivato il doppio annuncio ufficiale. La rivoluzione è completa, Tiago Pinto non smette di stupire

Doppio annuncio ufficiale, cambia tutto nel centrocampo della Roma. Tiago Pinto mette a segno il quinto colpo in entrata, garantendo alla zona nevralgica di gioco un innesto di assoluto livello. L’arrivo di Gini Wijnaldum dal PSG ha acceso ulteriormente l’entusiasmo della piazza giallorossa, già esaltata dalla vittoria in Conference League e dall’arrivo a parametro zero di Paulo Dybala. Parallelamente all’arrivo del calciatore olandese c’è anche un addio ufficiale da registrare. Jordan Veretout lascia la Roma dopo tre stagioni, è stato annunciato pochi minuti fa dalla Francia il suo nuovo club.

Botta e risposta sui social network a colpi di annunci ufficiali. E’ compiuta la nuova rivoluzione nel centrocampo della Roma, dopo aver depositato in Lega il contratto di Gini Wijnaldum la società giallorossa lo ha anche annunciato semi-ufficialmente sui social network. Sul profilo Instagram ufficiale della As Roma campeggia la foto con lo sguardo ben riconoscibile del centrocampista olandese, autentico colpaccio per il nuovo centrocampo di Josè Mourinho. Il corteggiamento tra la Roma e Wijnaldum è durato poco più di un mese, il PSG ha dato avallo totale all’operazione dopo alcuni passaggi inevitabili. Pochi minuti prima dalla Francia è arrivato l’annuncio ufficiale del passaggio al Marsiglia di Jordan Veretout.

Il Marsiglia, tramite un video animato su Twitter, ha ufficialmente presentato Jordan Veretout. Il centrocampista francese torna in Ligue 1, vestirà la maglia numero 27. L’ex Fiorentina lascia la Roma dopo tre stagioni, all’attivo 131 presenze e 22 reti in maglia giallorossa. Ora è pronta la nuova avventura in Ligue 1, dove troverà sulla panchina del Marsiglia l’ex Hellas Verona, Igor Tudor. Addio ufficiale a cui la Roma risponde subito sui propri canali social, La foto postata con l’inconfondibile sguardo di Georginio Wijnaldum sta infiammando nuovamente il web giallorosso. Il centrocampista olandese indosserà la maglia numero 25.