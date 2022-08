Roma, svelata la terza maglia: è “magica” col doppio logo

Sui social sono state diffuse delle immagini di quella che potrebbe essere il kit numero 3 che la Roma utilizzerebbe nelle coppe

La Roma in questa stagione sta lavorando molto bene per rilanciare il marchio su diversi livelli. Il primo, quello calcistico, ha sicuramente avuto successo anche grazie alla Conference League vinta a fine maggio. La coppa europea è stata notata da gran parte degli appassionati di calcio, almeno quello sportivi, che hanno riconosciuto il grande impegno dei giallorossi nel torneo culminato con la vittoria di Tirana. Le immagini della festa dopo la vittoria, poi, sono state un grande spot per la Roma, che ha dimostrato come i suoi tifosi siano unici. Questi, infatti, hanno sostenuto la squadra sin da aprile, quando l’Olimpico e i settori ospiti hanno registrato il tutto esaurito ogni volta che giocavano i giallorossi.

Questo è stato possibile anche grazie alle diverse iniziative organizzate dai Friedkin che hanno fatto di tutto per permettere ai giallorossi di riempire lo stadio. Su questa scia di entusiasmo, la presentazione di Dybala al Colosseo Quadrato all’Eur è stata ripresa da diversi media mondiali. I circa 10.000 tifosi romanisti che hanno cantato il nome della Joya hanno stregato tutti rinforzando la voce di come Roma sia una delle piazze più calde. I progetti dei Friedkin, poi, non finiscono qui. La partnership con Fendi, infatti, dimostra gli impegni della società. Anche la voce sul possibile passaggio da New Balance ad Adidas è molto importante. Il marchio nato a Boston, però, in quello che dovrebbe essere l’ultimo anno come sponsor tecnico della Roma, sta preparando grandi sorprese per le divise da gara.

Roma, l’indiscrezione sulla terza maglia: è un capolavoro

In queste ore, infatti, sta rimbalzando sui social un video che mostrerebbe quella che dovrebbe essere la terza maglia dei giallorossi. Dalle immagini in questione apparse su Twitter, si può vedere come i colori siano stati totalmente stravolti. Il third kit, come viene definito in inglese, dovrebbe essere nero con dei disegni in una particolare sfumatura di rosa e grigio. Il pattern presente sulla maglia è formato da righe e stelle a quattro punte, ma ciò che attira l’attenzione è il logo della Roma. Questo, infatti, cambia a seconda dell’inclinazione della maglia ed è formato da due vecchi scudetti. Uno è quello utilizzato dalla società nella prima metà degli anni ’30, il secondo, invece, è quello classico usato fino al 2013, prima del restyling della vecchia proprietà.