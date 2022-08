Calciomercato Roma, ultima ora: ha già firmato

Il giocatore ha già firmato per concludere l’accordo, attesa l’ufficialità con la Roma pronta a chiudere un altro affare di calciomercato

Dopo aver portato a segno dei grandi colpi di calciomercato, la Roma se vuole acquistare ancora deve vendere. Tiago Pinto dall’inizio del mercato ad oggi è riuscito a spendere solamente 7 milioni per i cartellini dei giocatori presi fino ad ora. Il general manager, infatti, ha preso ben tre giocatori a parametro zero, uno in prestito e Zeki Celik, per cui è stato necessario un esborso per liberarlo dal Lille. I primi tre sono Nemanja Matic, Mile Svilar e Paulo Dybala. L’arrivo di quest’ultimo è stato un vero e proprio capolavoro, soprattutto per la risonanza che ha avuto. L’argentino, infatti, ha fatto esplodere la piazza di entusiasmo, con 10.000 tifosi che si sono riuniti sotto al Palazzo della Civiltà all’Eur.

In prestito, invece, è arrivato l’ultimo colpo in ordine cronologico, ovvero Georginio Wijnaldum, approdato nella Capitale qualche giorno fa grazie a Dan Friedkin. Il presidente, che ha sfruttato il suo rapporto con Al-Khelaifi, ha dato un passaggio all’ex Liverpool con il suo aereo privato. Nel mirino ora c’0è un attaccante e un difensore centrale ma per permettere il loro arrivo Pinto deve prima cedere. Il primo esubero ad aver lasciato la società è Jordan Veretout che è ufficialmente un giocatore del Marsiglia. Oltre a lui, poi, ci sono in uscita Justin Kluivert, Carles Perez vicino al Celta Vigo e Gonzalo Villar che ha diverse richieste in Serie A.

Calciomercato Roma, ha firmato con la Sampdoria

Il centrocampista spagnolo, secondo quanto riporta vocegiallorossa.it, che cita Sky Sport, Gonzalo Villar ha firmato con la Sampdoria. L’ex Elche ha siglato il contratto che lo legherà al club blucerchiato. Il trasferimento è in prestito e il club ligure ha ottenuto il diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Per rendere ufficiale il passaggio del centrocampista classe 1998 a Genova manca solo il comunicato delle due società, che suggelleranno il patto.