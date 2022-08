Calciomercato, contatti Roma-Tottenham per Zaniolo: la situazione

Il Tottenham non molla Nicolò Zaniolo, i contatti con la Roma sono in corso ma i giallorossi sembrerebbero ottimisti

Il calciomercato della Roma non sarà ovviamente fatto solamente da grandi acquisti, ma servirà anche qualche cessione per far quadrare il bilancio. Da tempo ormai il giocatore sotto i riflettori in casa Roma è Nicolò Zaniolo, prima accostato alla Juventus e ora al Tottenham. Inutile sottolineare l’importanza del giocatore e le qualità di questo, infatti Mourinho non vorrebbe privarsene.

Come già riportato da Asromalive.it, i contatti con il Tottenham continuano, con Conte che sarebbe tornato all’assalto dopo l’amichevole in Israele. Gli ‘Spurs’ potrebbero inserire nell’affare anche una contropartita. Ma la Roma sembra fiduciosa verso un’altra direzione.

Calciomercato Roma, il Tottenham insiste per Zaniolo: fiducia per la permanenza

Il futuro di Nicolò Zaniolo viene rimesso in bilico dall’assalto del Tottenham. Il club inglese infatti sembrerebbe fare sul serio per strappare il numero 22 alla Roma. La cifra richiesta dai giallorossi rimane sempre di 50 milioni, ma gli ‘Spurs’ potrebbero pensare anche all’inserimento di una contropartita.

Secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, i contatti tra Tottenham e Roma sono continui e il club inglese potrebbe inserire nell’affare anche il cartellino di Tanganga, difensore che a Mourinho potrebbe fare comodo. I giallorossi però vorrebbero solamente pagamento cash. Le problematiche al momento per la buona riuscita dell’affare sembrerebbero molte e infatti ci sarebbe ottimismo per la permanenza di Zaniolo, che sicuramente sarebbe un altro colpo in questo calciomercato estivo.