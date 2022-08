Calciomercato Roma, accordo totale con Belotti: fissate le visite mediche

Si avvicina sempre di più alla Roma il bomber Andrea Belotti: l’accordo con i giallorossi è totale, ora è atteso per le visite mediche

Finalmente Andrea Belotti si potrebbe dire per descrivere questa lunga attesa per vedere il bomber approdare in giallorosso. Il calciomercato della Roma continua a stupire e il nuovo colpo, a meno di inaspettati stravolgimenti, sarà proprio il ‘Gallo’. Da Mourinho alla società, tutti hanno spinto per fare in modo che l’ex Torino scegliesse solamente la Roma, al netto di diverse offerte dall’estero, tra cui l’ultima economicamente importante dal Wolverhampton.

Adesso però sembrerebbe non mancare più nulla, ogni nodo è stato sciolto, l’accordo col giocatore è totale. Quando Shomurodov viaggerà verso Bologna, Belotti arriverà nella capitale. Bomber atteso nella capitale.

Calciomercato Roma, Belotti sarà giallorosso: atteso per le visite mediche

Andrea Belotti sarà il nuovo vice Abraham, ormai non restano più dubbi. Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti, l’accordo col giocatore sarebbe totale e a metà della prossima settimana effettuerà le visite mediche con la Roma.

Il ‘Gallo’ firmerà un contratto da tre anni con opzione per il quarto da poco meno di 3 milioni di euro. A fargli spazio nella rosa di Mourinho sarà Eldor Shomurodov, che volerà alla corte di Sinisa Mihajlovic al Bologna. Dunque la Roma si prepara a dare il benvenuto all’ennesimo colpo di un calciomercato stellare che sta facendo sognare il popolo giallorosso, come dimostrato dal sold out dell’amichevole contro lo Shakhtar Donetsk in programma questa sera.