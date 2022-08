Calciomercato Roma, la Juventus cambia obiettivo ed avvia i contatti con il calciatore. Tiago Pinto è spettatore interessato, pronto all’incasso

La Roma ha ritrovato l’abbraccio dello stadio Olimpico. Tra pochissimo avrà inizio l’ultima amichevole pre-stagionale degli uomini di José Mourinho, contro lo Shaktar Donetsk. Sarà la prima gara di fronte al pubblico casalingo per i nuovi arrivati, tante attenzioni sono rivolte a Paulo Dybala e Gini Wijnaldum, gli ultimi due colpaccio messi a segno da Tiago Pinto. Il general manager giallorosso ora si prepara ad incassare, la Juventus ha avviato i contatti con il centrocampista. Massimiliano Allegri ha fretta e Tiago Pinto è pronto all’incasso.

Tra pochissimo la Roma scenderà in campo allo stadio Olimpico, per l’ultima amichevole pre-stagionale. Sarà la prima occasione per vedere in maglia giallorossa nello stadio casalingo i nuovi arrivati. L’impianto del Foro Italico è esploso ai nomi di Matic, Dybala e Wijnaldum. In tribuna è presente anche Tiago Pinto, al fianco della famiglia Friedkin. Manca una sola settimana all’inizio ufficiale della nuova Serie A, con la Roma che esordirà sul campo della Salernitana. Si accendono i riflettori anche sulla sessione estiva di calciomercato, con la Juventus pronta a far incassare Tiago Pinto, nuovo intreccio a centrocampo per la squadra di Massimiliano Allegri.

Calciomercato Roma, la Juve avvia i contatti: Pinto pronto all’incasso

La Juventus deve fare i conti con un doppio infortunio a centrocampo in vista dell’esordio stagionale. Massimiliano Allegri si prepara all’esordio in Serie A con la doppia grana legata all’assenza di Paul Pogba e McKennie nella zona nevralgica di gioco. I due centrocampisti salteranno anche la sfida contro la Roma, in programma in casa bianconera alla terza giornata di campionato. Ecco perché Allegri ha fretta di trovare nuovi innesti a centrocampo e, mentre si fa sempre più calda la pista Paredes, spunta un nuovo intreccio in Serie A. Secondo quanto rilanciato da Gianluca Di Marzio i bianconeri avrebbero avviato i contatti per Davide Frattesi con il Sassuolo. L’ex Primavera giallorosso è stato vicinissimo al ritorno a Trigoria e se dovesse avviarsi la trattativa che lo porterebbe alla Juventus Pinto è pronto ad incassare grazie alla famosa clausola sulla rivendita del centrocampista accordata con la squadra emiliana.