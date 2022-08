Calciomercato Roma, colpo ufficiale in difesa: arriva dalla Francia

Calciomercato Roma, ecco il difensore: il colpo è ufficiale. Alla corte del tecnico Guidi arriva un classe 2003

La Roma lavora non solo per la Prima Squadra – che staserà si presenterà allo stadio Olimpico (qui tutte le info per vedere la partita) – ma anche per la formazione Primavera, che dalla prossima stagione, chiusa l’era De Rossi, sarà allenata da Federico Guidi. La società giallorossa, attraverso il proprio profilo social, ha annunciato infatti l’arrivo di un classe 2003.

Si tratta di Brian Silva, difensore, che i giallorossi hanno preso dal Jeanne d’Arc de Drancy, squadra del sobborgo di Parigi. Come detto, almeno in questa prima fase iniziale della sua esperienza nella Capitale, il 19enne giocherà nella Primavera. E si cercherà di capire, ovviamente, quali sono le qualità e se ci sono soprattutto quelle qualità per portarlo alla corte di José Mourinho nel corso dell’anno, magari facendolo allenare con i “grandi” per acquisire quell’esperienza che serve in questi casi.