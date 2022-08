Roma-Shakhtar, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Roma-Shakhtar, amichevole precampionato per la squadra di José Mourinho. Ecco le probabili formazioni e dove vedere la partita

Amichevole precampionato per la truppa di José Mourinho, attesa domenica prossima al debutto contro la Salernitana. C’è enorme attesa per la squadra che questa sera si presenterà davanti ad un Olimpico strapieno il 7 agosto: c’è voglia di Roma, c’è voglia di vedere all’opera i volti nuovi. Da Matic a Svilar, passando per Celik. Ma soprattutto vedere da vicino quelli che sono gli innesti più importanti di questa estate ricca di passione giallorossa: Dybala e Wijnaldum, che vedranno da vicino quello che possono fare i tifosi giallorossi.

Intanto, prima del fischio d’inizio che è fissato alle 20:45 (l’amichevole contro la formazione ucraina così come tutte quelle precampionato sarà possibile vederla su Dazn), a partire dalle 19:45 la squadra si presenterà all’Olimpico. L’evento si potrà seguire in maniera gratuita grazie a tutti gli account social della società giallorossa.

Roma-Shakhtar, probabili formazioni

Non dovrebbe in nessun modo abbandonare la decisione di scendere in campo con i tre dietro Mourinho, che davanti a Rui Patricio dovrebbe schierare Mancini, Smalling e Ibanez. In attesa anche di un innesto dietro che potrebbe essere Bailly. A centrocampo Karsdorp e Zalewski sugli esterni, con capitan Pellegrini e Matic in mezzo. Alle spalle di Tammy Abraham, ecco la coppia formata da Paulo Dybala e Nicolò Zaniolo.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Zalewski; Zaniolo, Dybala; Abraham. All. Mourinho.