Calciomercato Roma, 55 milioni per Zaniolo: decisione presa

Nicolò Zaniolo continua a essere al centro del calciomercato estivo della Roma: offerti 55 milioni per strappare il gioiello a Mourinho

Non solo nuovi acquisti nel calciomercato della Roma, adesso le priorità si spostano anche sul lato cessioni. Dopo i tanti colpi importanti messi a segno da Tiago Pinto, come Dybala e Wijnaldum, adesso il general manager dovrà cercare di far quadrare il bilancio anche con alcuni addii. Peccato che tra i nomi più osservati rimane sempre quello di Nicolò Zaniolo.

L’attaccante giallorosso è riuscito a ricostruire il rapporto con il mister Mourinho, che ora vorrebbe tenerlo. Ma sulle sue tracce, come già riportato dalla redazione di Asromalive.it, c’è sempre il Tottenham, che sarebbe pronto a un nuovo assalto. 55 milioni l’offerta che potrebbe far vacillare i giallorossi.

Calciomercato Roma, 55 milioni dal Tottenham per Zaniolo: la decisione

Probabilmente sarà una querelle che durerà fino alla fine dell’estate quella che vede protagonista Nicolò Zaniolo. La cosa importante però sarà capire se rimarrà in giallorosso o meno. Il Tottenham continua a essere in agguato e adesso avrebbe avanzato una nuova offerta.

Infatti secondo quanto riportato da ‘La Repubblica’, gli ‘Spurs’ nell’incontro tra Paratici e Pinto avrebbero offerto alla Roma 40 milioni cash più una contropartita a scelta tra Tanganga e Ndombele, entrambi valutati 15 milioni di euro. Dunque un totale da 55 milioni, che per quanto allettante, non ha convinto nuovamente la Roma. Mourinho infatti punta ancora forte su Zaniolo e vorrebbe tenerlo nella capitale, per questo motivo avrebbe deciso di dire di no all’offerta inglese. Dunque la permanenza di Zaniolo sembra essere l’opzione prioritaria a meno di offerte impossibili da rifiutare.