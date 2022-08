Calciomercato Roma, la furia dei tifosi ostacola Mourinho

L’allenatore della Roma vorrebbe chiudere il prima possibile il colpo di calciomercato ma i fan si sono messi di traverso

Il calciomercato della Roma ancora non è finito con due innesti che mancano per completare la rosa. Mourinho ha intenzione i prendere un altro paio di giocatori in modo da avere la migliore squadra disponibile per affrontare il secondo anno nella Capitale. Gli arrivi di Georginio Wijnaldum e Paulo Dybala sono quelli che hanno infiammato letteralmente la piazza. Per vedere i due assieme ieri allo Stadio Olimpico c’erano circa 50.000 persone che hanno acquistato il biglietto per assistere all’amichevole con lo Shakthar. Gli ucraini sono stati sconfitti 4-0 grazie a una bella prestazione dei giallorossi, con Pellegrini che si è dimostrato sontuoso come sempre.

La rosa è sembrata pronta, ma secondo il tecnico portoghese, al gruppo mancano ancora un difensore centrale e un attaccante. Per il reparto offensivo il nome più caldo è quello di Andrea Belotti. La punta classe 1993 è vicina a firmare il contratto con i giallorossi, con cu sembra avere già un accordo. Questi stanno solo aspettando che Tiago Pinto riesca a piazzare gli esuberi presenti in rosa, soprattutto in quella zona di campo. In attacco, infatti, c’è Eldor Shomurodov molto vicino alla cessione. Per la difesa, invece, Eric Bailly sembra essere più vicino ad approdare a Trigoria, con José che lo conosce molto bene avendolo allenato per diversi anni.

Calciomercato Roma, tifosi spaccati su Bailly

Il difensore del Manchester Untied piace molto al tecnico portoghese che lo vorrebbe portare a Roma in questo calciomercato. L’affare ancora non si è sbloccato con il difensore che resta in Premier League. Nel match di ieri contro il Brighton, in cui i Red Devils sono stati sconfitti, l’ivoriano non è stato nemmeno convocato. Questo ha scatenato l’ira di alcuni tifosi che sui social hanno esternato le loro idee. Questi vorrebbero vedere il ventottenne giocare di più. Altri, poi, preferirebbero vendere Harry Maguire, difensore inglese pagato 80 milioni dall’Hull City, e tenere l’ex Villarreal che sarebbe il partner perfetto di Lisandro Martinez insieme a Varane.